Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Surya gochar in makar rashi in january 2026 which zodiac get benefit surya shani yuti Rashifal
नए साल 2026 में सूर्य और शनि की जोड़ी करेगी कमाल, कौन सी राशियों की चांदी, कुंडली में भी जानें स्थिति

नए साल 2026 में सूर्य और शनि की जोड़ी करेगी कमाल, कौन सी राशियों की चांदी, कुंडली में भी जानें स्थिति

संक्षेप:

makar sankranti Rashifal: सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु से शनि की राशि में जाना सूर्य के लिए बड़ा परिवर्तन है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। नए साल में सूर्य का गोच शनि की मकर राशिमें होगा।

Dec 25, 2025 12:03 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु से शनि की राशि में जाना सूर्य के लिए बड़ा परिवर्तन है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। नए साल में सूर्य का गोच शनि की मकर राशिमें होगा। इस प्रकार शनि और सूर्य की युति बनेगी। शनि की कृपा आपकी कुंडली में हैं, तो आप सभी चीजें आप पाएंगे। सूर्य राजा है और शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं।दरअसल सूर्यदेव का उत्तरायण होना बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दिन पर जप तप और दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दिन दान करता है, उसे लाभ मिलता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानें कि राशियों को सूर्य के इस गोचर से लाभ
सिंह राशि वालों को जॉब में चेंज करने से लाभ मिलेगा। आंखों और बालों को लेकर समस्या हो सकती है। इस समय आपको खासतौर पर अपनी नौकरी की तरफ ध्यान देना होगा। कोशिश करें कि अपने पैसों को निवेश करते समय भी सावधानी बरतें, कोई पुराना रिटर्न इस समय आपको लाभ दे सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य शनि का योग बहुत शुभ रहेगा, इस राशि के लोगों को अच्छे संयोग मिलेगें, जिससे आप बिजनेस में लाभ पाएंगे। आपके लिए धन को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मकर राशि के लिए भी सूर्य और शनि की युति धन लाभ देने वाली रहेगी। आपके लिए बिजनेस में इस समय अच्छे योग लाभ दिलाएंगे, पार्टनरशिप भी अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर सूर्य के इस गोचर से इन सभी राशियों की चांदी ही चांदी रहेगी।

आपकी कुंडली में शनि और सूर्य की युति का क्या प्रभाव होगा?

ऐसे में जब ये दोनों ग्रह एक साथ होंगे, तो शनि सिंह राशि में बहुत अधिक खराब परिणाम देते हैं। दोनों पिता-पुत्र हैं। सूर्य जहां होते हैं वो उसके आगे के भाव को फल देते हैं और शनि वहां फल देते हैं, जहां बैठे होते हैं। शनि और सूर्य के इस युति के कारण पिता -पुत्र और संतान से रिश्ते खराब होते हैं। मकर राशि में आने के कारण आपके करियर में परेशानी आ सकती है। आपके करियर में चीजें ऊपर नीचे होंगी। आपकी लाइफ में संघर्ष रहेगा। अगर ये युति बन रही है तो शनि को बहुत मजबूत और सूर्य को बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए। वरना परेशानियां बहुत होंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Surya Gochar Makar Sankranti Rashifal 2026
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने