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सूर्य-केतु युति से ग्रहण योग, 12 राशियां को क्या सावधानी बरतना जरूरी

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Surya gochar Horoscope:सूर्य-केतु युति से ग्रहण योग बन रहा है। इसका आपकी राशि पर क्या असर होगा। ज्योतिर्विद से जानें क्या सावधानी इस समय बरतनी चाहिए।

Sun Transit 2026 Ketu yuti Grahan yog, सूर्य-केतु युति से ग्रहण योग
सूर्य-केतु युति से ग्रहण योग

सूर्य ने 17 अगस्त, 2026 सोमवार को सुबह 08.03 पर अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश किया है। वहां पहले से स्थित केतु से सूर्य की युति प्रारंभ हो गई है। सूर्य-केतु युति से ग्रहण योग बनता है। सूर्य-केतु की युति सिंह राशि में 17 सितंबर, 2026 बृहस्पतिवार की सुबह 07.58 तक रहेगी। समीर उपाध्याय ज्योतिर्विद के अनुसार जानें सिंह राशि में सूर्य-केतु युति का बारह राशियों पर प्रभाव क्या होगा। यहां पढ़ें

मेष से सिंह राशि तक क्या है असर?

मेष : मेष के लिए पूर्वानुमान संबंधी मामलों में असफलता। परिवार में मांगलिक कार्य। आमदनी के नए स्रोत की प्राप्ति। वृष : वृष के लिए परिवार में थोड़ी अशांति हो सकती है। मरम्मत, निर्माण कार्य तथा कुछ नई खरीददारी पर खर्च होगा। कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने की संभावना। मिथुन : मिथुन राशि के लिए छोटी-लंबी लाभकारी यात्रा। आमदनी के नए स्रोत की प्राप्ति। पुरानी समस्या में राहत। रुके कार्य बनेंगे। कर्क : कर्क राशि के लिए गलत निर्णय से हानि। घर में मांगलिक कार्य। नए कार्य में संलग्नता। नए कार्य में पूंजी निवेश संभव। सिंह : सिंह राशि के लिए मानसिक अशांति। वैवाहिक जीवन एवं साझेदारी में अस्थिरता। नई खरीदारी एवं स्वास्थ्य पर खर्च।

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कन्या से मीन राशि तक क्या है असर?

कन्या : कन्या राशि के लिए आर्थिक लाभ-हानि दोनों। नए पद की प्राप्ति। विवादित कार्यों में सफलता। पुरानी समस्या का समाधान। तुला : तुला राशि के लिए लाभप्रद समय। रुके कार्य में थोड़े प्रयास से सफलता। घर में मांगलिक कार्य। विरोधी कमजोर होंगे। वृश्चिक : वृश्चिक के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता। घर में मांगलिक कार्य। लाभकारी परिवर्तन। तरक्की एवं सम्मान। धनु : धनु के लिए पुरानी समस्या में राहत। कार्यक्षेत्र में तरक्की। नई जिम्मेदारी, नए पद की प्राप्ति। जीवन स्तर में सुधार।

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मकर : मकर के लिए अवांछित परिवर्तन। घर में मरम्मत, स्वास्थ्य पर खर्च। गलत निर्णय से हानि। महत्वपूर्ण कार्य में आखिरी मौके पर बाधा। अतिरिक्त प्रयास से ही कार्य में सफलता। कुंभ : कुंभ के लिए पारिवारिक जीवन एवं साझेदारी में अनबन। कुछ नए कार्य की योजना पर कार्य प्रारंभ। नए संबंध-संपर्क। विवाद एवं पूर्वानुमान संबंधित कार्य से परहेज करें। मीन : मीन राशि के लिए विवादित एवं स्वास्थ्य मामलों में सफलता। ऋण का निपटारा। उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने का अवसर।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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