2027 से पहले 3 बार बदलेंगे सूर्य चाल, 7 राशियों का खूब चमकेगा भाग्य
Surya Gochar Horoscope Sun Transit 2026 : साल खत्म होने से पहले सूर्य तीन बार अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। पंडित जी से जानें सूर्य के 3 बार नक्षत्र बदलने से किन राशियों को लाभ हो सकता है -
Surya Gochar Horoscope Sun Transit, सूर्य गोचर का राशिफल : ग्रहों के राजा का गोचर बेहद जरूरी माना गया है। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन भी राशियों के जीवन पर असर दिखाता है। इस समय वृश्चिक राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 3 दिसंबर के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य का गोचर होगा। इसके बाद सूर्य मूल नक्षत्र में जाएंगे। साल के आखिर में 29 दिसंबर 2026 के दिन सूर्य का गोचर पूर्वाषाढा नक्षत्र में होगा। इस समय ग्रहों के राजा शनि के नक्षत्र अनुराधा में विराजमान हैं। साल खत्म होने से पहले सूर्य तीन बार अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं सूर्य के 3 बार नक्षत्र बदलने से किन राशियों को लाभ हो सकता है -
2027 से पहले 3 बार बदलेंगे सूर्य चाल, 7 राशियों का खूब चमकेगा भाग्य
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, साल के अंत होने से पहले सूर्य 3 बार नक्षत्र बदलेंगे। सूर्य का 3 बार गोचर करना लगभग 7 राशियों के लिए शानदार रहने वाला है।
1- मेष राशि के लिए सूर्य का 3 नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मेष राशि के लिए तीन बार सूर्य का नक्षत्र गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। अचानक से धन लाभ हो सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा।
2- मिथुन राशि के लिए सूर्य का 3 नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के लिए तीन बार सूर्य का नक्षत्र गोचर शानदार साबित हो सकता है। कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। धन आगमन के योग बन रहे हैं।
3- कन्या राशि के लिए सूर्य का 3 नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
कन्या राशि के लिए तीन बार सूर्य का नक्षत्र गोचर पॉजिटिव साबित हो सकता है। करियर से जुड़े जरूरी टास्क मिल सकते हैं। कुछ नए लोगों से मुलाकात होना भी संभव है।
4- वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का 3 नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि के लिए तीन बार सूर्य का नक्षत्र गोचर शुभ साबित हो सकता है। हेल्दी रहेंगे और ट्रैवल भी कर सकते हैं।
5- धनु राशि के लिए सूर्य का 3 नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
धनु राशि के लिए तीन बार सूर्य का नक्षत्र गोचर लाभदायक साबित हो सकता है। व्यापार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
6- कुंभ राशि के लिए सूर्य का 3 नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के लिए तीन बार सूर्य का नक्षत्र गोचर अच्छी खबर ला सकता है। आपकी इंकम बढ़ने की संभावना है। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा।
7- मीन राशि के लिए सूर्य का 3 नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मीन राशि के लिए तीन बार सूर्य का नक्षत्र गोचर उत्तम साबित हो सकता है। करियर लाइफ में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। किस्मत साथ देगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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