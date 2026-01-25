Surya Gochar 2026: फरवरी में तीन बार बदलेगी सूर्य की चाल, इन 5 राशियों की खुल सकती है किस्मत

संक्षेप: फरवरी 2026 का महीना ज्योतिष के लिहाज से खास रहने वाला है। इस दौरान सूर्य ग्रह न सिर्फ राशि बदलेंगे, बल्कि नक्षत्र परिवर्तन के कारण भी उनका असर ज्यादा गहराई से महसूस किया जाएगा। खास बात यह है कि फरवरी में सूर्य ग्रह अपनी स्थिति तीन बार बदलेंगे, जो आमतौर पर कम देखने को मिलता है।

Surya Gochar : फरवरी 2026 का महीना ज्योतिष के लिहाज से खास रहने वाला है। इस दौरान सूर्य ग्रह न सिर्फ राशि बदलेंगे, बल्कि नक्षत्र परिवर्तन के कारण भी उनका असर ज्यादा गहराई से महसूस किया जाएगा। खास बात यह है कि फरवरी में सूर्य ग्रह अपनी स्थिति तीन बार बदलेंगे, जो आमतौर पर कम देखने को मिलता है। यही वजह है कि इस महीने कई राशियों के जीवन में बड़े और निर्णायक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार, फरवरी की शुरुआत में सूर्य श्रवण नक्षत्र से निकलकर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद सूर्य शनि की राशि कुंभ में गोचर करेंगे और 19 फरवरी को शतभिषा नक्षत्र में पहुंचेंगे। सूर्य की यह तेज और लगातार बदलती चाल करियर, धन, रिश्तों और आत्मविश्वास से जुड़े मामलों में कई लोगों के लिए नए मौके लेकर आ सकती है।सूर्य का बार-बार राशि और नक्षत्र बदलना सामान्य स्थिति नहीं मानी जाती। यही कारण है कि फरवरी 2026 का यह समय कई राशियों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कुछ लोगों के लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं, तो कुछ के सपनों को नई दिशा मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में भी मजबूती के संकेत दिख रहे हैं। आइए जानते हैं कि सूर्य के इस खास गोचर से किन राशियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है…

मेष राशि- फरवरी 2026 में सूर्य की बदलती चाल मेष राशि वालों के जीवन में नई ऊर्जा और रफ्तार लेकर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत अब साफ नजर आने लगेगी। लंबे समय से जो प्रयास आप कर रहे थे, उनका फल मिलने का समय आ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलने के योग बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नौकरी बदलने या मनचाही पोस्ट मिलने के संकेत भी दिख रहे हैं। यह समय आपके कर्म और प्रयासों का सीधा परिणाम देने वाला रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी माहौल सकारात्मक रहेगा। अपनों के साथ बिताया गया समय मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। इस महीने कोई पुरानी इच्छा या लक्ष्य पूरा हो सकता है, जिससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा।

वृषभ राशि- सूर्य गोचर का असर वृषभ राशि वालों के आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। आप अपने फैसलों को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट और दृढ़ महसूस करेंगे। पढ़ाई कर रहे छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। जिन योजनाओं पर पहले काम रुक गया था, वे अब दोबारा गति पकड़ सकती हैं। माता-पिता और वरिष्ठों का सहयोग आपके लिए भाग्य का साथ देने जैसा रहेगा। सरकारी नौकरी, प्रशासन या नियम-कानून से जुड़े क्षेत्रों में प्रयास कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार के संकेत दिख रहे हैं।

सिंह राशि- सूर्य की स्वामित्व वाली सिंह राशि के लिए फरवरी का महीना खास तौर पर शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप अपने फैसलों को लेकर अधिक आश्वस्त रहेंगे। नेतृत्व से जुड़े कार्यों में आपकी पकड़ मजबूत होगी। राजनीति, प्रशासन या सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को पहचान और सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। पुराने पारिवारिक विवाद या संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज़ से भी यह समय राहत देने वाला रहेगा। मानसिक रूप से आप खुद को पहले से ज्यादा संतुलित और मजबूत महसूस करेंगे।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए फरवरी का महीना सीखने और आगे बढ़ने के मौके लेकर आ रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं की एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे पढ़ाई या नई स्किल सीखने में बेहतर प्रदर्शन संभव है। कुछ लोग इस दौरान नई स्किल, भाषा या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होने के संकेत हैं, जिससे रिश्तों में स्थिरता आएगी। सोशल मीडिया, मीडिया या पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों की लोकप्रियता बढ़ सकती है। धन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक संकेत नजर आ रहे हैं।

धनु राशि- फरवरी 2026 में सूर्य का गोचर धनु राशि वालों के भीतर साहस और आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। आप जोखिम लेने से नहीं डरेंगे और यही रवैया आपको सफलता दिला सकता है। इस दौरान की गई छोटी यात्राएं न सिर्फ अनुभव बढ़ाएंगी, बल्कि आर्थिक लाभ भी दे सकती हैं।भाग्य इस समय आपके पक्ष में रहेगा, जिससे कठिन काम भी अपेक्षाकृत आसान लगेंगे। भाई-बहनों के साथ रिश्तों में सुधार होगा और पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा। यह महीना आपके व्यक्तिगत विकास और आर्थिक मजबूती दोनों के लिए अहम साबित हो सकता है।