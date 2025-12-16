Surya gochar: सूर्य का धनु राशि में गोचर, किन राशियों को करेगा सबसे ज्यादा प्रभावित, ज्योतिर्विद से जानें

संक्षेप: Surya gochar december Dhanu rashi: पौष कृष्ण पक्ष द्वादशी 16 दिसम्बर 2025 दिन मंगलवार को दिन में 1:24 बजे, ग्रहो में राजा की पदवी प्राप्त सूर्य देव का गोचरीय धनु राशि मे प्रारम्भ होगा। ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार सूर्य के धनु राशि में जानें से किन राशियों पर सबसे ज्यादा असर होगा

16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार की रात में 9 बजकर 19 मिनट तक धनु राशि मे गोचर करेंगे। पौष कृष्ण पक्ष द्वादशी 16 दिसम्बर 2025 दिन मंगलवार को दिन में 1:24 बजे, ग्रहो में राजा की पदवी प्राप्त सूर्य देव का गोचरीय संचरण मूल नक्षत्र एवं धनु राशि मे प्रारम्भ होगा। इसी के साथ खरमास हो जाएगा आरम्भ। विवाह आदि के लिए शुभ कार्यो के लिए मुहूर्तों का अभाव हो जाएगा। बृहस्पति की राशि धनु में सूर्य 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार तक रहकर चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे और इसी के साथ खरमास का समापन हो जाएगा तथा सूर्य देव अपनी उत्तरायण की यात्रा भी आरंभ कर देंगे। जानें सूर्य के इस गोचर का किन राशियों पर सबसे ज्यादा असर होगा।

वृष : आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। गृह एवं वाहन पर खर्च होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा। जीवन साथी थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में टकराव या अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। घरेलू तनाव बढ़ सकता है। मानसिक उलझन या व्यग्रता बढ़ सकती है। पेट की समस्या में वृद्धि हो सकती है। पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी परंतु नए रोगों के कारण तनाव बढ़ सकता है। सीने की तकलीफ अथवा घबराहट में वृद्धि हो सकती है। आंखों की समस्या पर खर्च बढ़ेगा।

मिथुन : क्रोध एवं झल्लाहट में वृद्धि होगी। भाई-बहनों को लेकर तनाव बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। साझेदारी के कार्यों को लेकर अवरोध अथवा तनाव में वृद्धि हो सकती है। सामाजिक दायरे में वृद्धि के लिए धन खर्च हो सकता है। मानसिक उग्रता एवं तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। आग से नुकसान हो सकता है। दैनिक आय एवं दैनिक रोजगार में अवरोध अथवा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सिर में दर्द अथवा माइग्रेन में वृद्धि हो सकती है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखना चाहिए।

कन्या : सरकारी तंत्र से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हृदय रोग में वृद्धि हो सकता है । घबराहट में वृद्धि हो सकती है। वाहन, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को नुकसान हो सकता है। मुकदमा आदि को लेकर विवाद बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है। कार्यों में अवरोध अथवा विलंब हो सकता है। भाई बहन को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। आग से क्षति हो सकती है। जीवन साथी को लेकर भी तनाव हो सकता है।

धनु : क्रोध में अधिकता होगी। झल्लाहट में वृद्धि होगी। मानसिक उलझन में वृद्धि हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है। पेट की समस्या के कारण तनाव हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य में कमी चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति भी बन सकती है। दांपत्य जीवन को लेकर तनाव या उलझन की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव बढ़ सकता है। साझेदारी के कार्यों को लेकर तनाव बढ़ सकता है। प्रेम संबंध में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है।संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। नई डिग्री एवं अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा।

मीन : परिश्रम में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। कार्यों में व्यवधान के साथ प्रगति की स्थिति बनेगी। क्रोध में वृद्धि होगी । झल्लाहट में वृद्धि होगी। हृदय रोग अथवा सीने की समस्या में वृद्धि हो सकती है। वाहन के खर्चे में वृद्धि अथवा वाहन से जुड़े कार्यों में तनाव बढ़ सकता है। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी तनाव होगा। शत्रुओं के कारण कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अपने उच्च अधिकारी से तनाव हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में विलंब या तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य के कारण भी कार्यों में व्यवधान अथवा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राजनीति के क्षेत्र से लोग जुड़े लोगों को लाभ होगा।