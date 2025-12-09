Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Surya gochar dhanu rashi dhanu sankranti kharmas start 16 december 2026 kab hain shadi muhurat
सूर्य की धनु संक्रांति 16 को, नए साल में जनवरी में शादी के मुहूर्त नहीं, 2026 में 59 विवाह मुहूर्त

सूर्य की धनु संक्रांति 16 को, नए साल में जनवरी में शादी के मुहूर्त नहीं, 2026 में 59 विवाह मुहूर्त

संक्षेप:

Surya gochar dhanu rashi: 2025 में शादी का आखिरी मुहूर्त दिसंबर में है, इसके बाद अगले साल ही विवाह योग्य तिथियां मिलेंगी। खरमास 16 दिसंबर से शुरू होगा, इस दिन सूर्य धनु राशि में जाएंगे, इसे धनु संक्रांति कहते हैं।

Dec 09, 2025 09:59 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर, हिन्दुस्तान संवाद
share

2025 में शादी का आखिरी मुहूर्त 6 दिसंबर को है, इसके बाद अगले साल ही विवाह योग्य तिथियाँ मिलेंगी। खरमास 16 दिसंबर से शुरू होगा, जिससे जनवरी में कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। 2026 का पहला शादी मुहूर्त 5 फरवरी को रहेगा। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे, इसे धनु संक्रांति कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन का सूर्य का परिवर्तन बहुत खास होता है। इसके बाद सूर्य मकर राशि में नए साल में गोचर करेंगे। यदि गुरु या शुक्र में से कोई एक भी अस्त रहता है तो विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कब है 2026 में विवाह मुहूर्त
14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके साथ ही खरमास समाप्त होगा, लेकिन सूर्य अस्त रहने के कारण जनवरी में विवाह नहीं हो पाएंगे। वर्ष 2026 की शुरुआत शुभ कार्यों की दृष्टि से धीमी रहेगी, क्योंकि जनवरी में एक ओर खरमास रहेगा और दूसरी ओर शुक्र ग्रह अस्त रहेंगे। वर्ष 2026 का पहला शादी विवाह का मुहूर्त 5 फरवरी को रहेगा। जनवरी में विवाह के लिए कोई शुभ तिथि नहीं मिलेगी। पुरोहित संतोष त्रिपाठी ने बताया कि विवाह के लिए गुरु और शुक्र दोनों का उदय होना अनिवार्य है।

read moreये भी पढ़ें:
क्या है खरमास, भगवान सूर्य का रथ कौन चलाते हैं?
धनु संक्रांति से खरमास होंगे शुरू, जानें इस समय क्या दान करें और 2026 में विवाह

2026 में विवाह मुहूर्त डेट्स
फरवरी से शादी-विवाह के कार्यक्रम फिर शुरू हो जाएंगे। पंचांग के अनुसार, 2026 में कुल 59 शुभ विवाह मुहूर्त रहेंगे। हालांकि, बीच-बीच में खरमास, शुक्र अस्त, होलाष्टक और चातुर्मास जैसे कारणों से कुछ अवधि विवाह योग्य नहीं होगी। 2026 के विवाह मुहूर्त फरवरी: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26 मार्च: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 अप्रैल: 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 मई: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 जून: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 जुलाई: 1, 6, 7, 11 नवंबर: 21, 24, 25, 26 दिसंबर: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 नए साल में अगर विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो कुल 59 शुभ विवाह मुहूर्त 2026 में होंगे। इस वर्ष 2025 में आखिरी शादी का मुहूर्त 6 दिसंबर को रहेगा, जिसके बाद अब विवाह योग्य तिथियां अगले साल ही मिलेंगी। 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत होगी और इसके चलते एक माह तक कोई शुभ कार्य नहीं होंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने