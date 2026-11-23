16 दिसंबर 2026 को सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे खरमास शुरू हो जाएगा। जानिए पंचांग और ज्योतिष गणना के अनुसार मीन, मेष, मिथुन और कन्या राशि के करियर एवं नौकरी पर क्या असर पड़ेगा।

साल 2026 के आखिरी महीने में सूर्य देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 16 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ खरमास की शुरुआत होगी, जो 14 जनवरी 2027 को मकर संक्रांति के साथ समाप्त होगा। हिंदू धर्म में खरमास के दौरान विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। वहीं, ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य का यह गोचर करियर, पद-प्रतिष्ठा और कारोबार से जुड़े मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूर्य के धनु राशि में पहुंचने से मीन, मेष, मिथुन और कन्या राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

16 दिसंबर से लगेगा खरमास, जानें कब होगा समापन? पंचांग के अनुसार, 16 दिसंबर 2026 को सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। सूर्य के धनु राशि में रहने तक खरमास का प्रभाव रहेगा। इसके बाद 14 जनवरी 2027 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और खरमास समाप्त हो जाएगा। मकर संक्रांति के साथ फिर से मांगलिक कार्यों की शुरुआत का मार्ग खुलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस अवधि में पूजा-पाठ, मंत्र जाप और दान-पुण्य करना शुभ माना जाता है।

सूर्य देव को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और करियर में उच्च पद का कारक माना जाता है। 16 दिसंबर 2026 से धनु राशि में सूर्य के गोचर के साथ खरमास शुरू होगा, जिसका असर मीन, मेष, मिथुन और कन्या राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र पर देखने को मिल सकता है। किसी को प्रमोशन और नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को कारोबार और ऑफिस की चुनौतियों से सतर्क रहना होगा। अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति, करियर में तरक्की के योग और खरमास के दौरान किए जाने वाले उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

खरमास में सूर्य के गोचर का क्यों है विशेष महत्व? वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, आत्मविश्वास, मान-सम्मान, सरकारी क्षेत्र और उच्च पद का कारक माना गया है। कुंडली में सूर्य की स्थिति से व्यक्ति की प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में उसकी भूमिका का आकलन भी किया जाता है। फलदीपिका और निर्णय सिंधु जैसे ज्योतिषीय ग्रंथों में ग्रहों की स्थिति और उनके फल, शुभ-अशुभ समय एवं मांगलिक कार्यों से जुड़े मुहूर्त के नियमों का उल्लेख मिलता है। सूर्य का राशि परिवर्तन भी धार्मिक और ज्योतिषीय, दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है।

मीन राशि: कार्यक्षेत्र में बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर दसवें भाव में होगा। ज्योतिष में इस भाव को कर्म और करियर का स्थान माना जाता है। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे जातकों को राहत मिलने के संकेत हैं। सरकारी नौकरी और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें। अपनी उपलब्धियों को लेकर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाना परेशानी बढ़ा सकता है।

मेष राशि: प्रमोशन और नई नौकरी की उम्मीद मेष राशि के लिए सूर्य नौवें भाव में गोचर करेंगे। यह भाव भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा से जुड़ा है। इस गोचर को नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अनुकूल माना जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। लंबे समय से अटकी पदोन्नति या मनचाहे स्थान पर तबादले की बात आगे बढ़ने के संकेत हैं। हालांकि, सफलता के लिए प्रयास जारी रखना जरूरी होगा। केवल अनुकूल समय के भरोसे बैठना ठीक नहीं रहेगा।

मिथुन और कन्या राशि वालों को रहना होगा सतर्क मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य सातवें भाव में रहेंगे। यह भाव कारोबार, साझेदारी और लोगों से जुड़ाव का है। व्यापारियों को साझेदार के साथ लेन-देन में पारदर्शिता रखनी होगी। किसी बड़े समझौते से पहले दस्तावेज अच्छी तरह पढ़ें। वहीं, कन्या राशि के लिए सूर्य चौथे भाव में गोचर करेंगे। यहां से सूर्य की दृष्टि दसवें भाव पर पड़ेगी। काम का दबाव बढ़ सकता है और ऑफिस की परेशानियां निजी जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने या वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद करने से बचें।

खरमास में सूर्य देव की कृपा पाने के लिए करें ये उपाय खरमास के दौरान रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। जल में लाल फूल और अक्षत डाल सकते हैं। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी फलदायी माना गया है। इसके अलावा सूर्य मंत्र का जाप करें और जरूरतमंदों को गुड़, गेहूं या लाल वस्त्र का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन उपायों से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें और किसी भी बड़े फैसले से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार जरूर करें।