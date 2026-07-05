Surya Gochar 2026: चंद्रमा की राशि कर्क में सूर्य का प्रवेश, जानें किन राशियों के बदलेंगे हालात
16 जुलाई 2026 को सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को करियर, कारोबार, मान-सम्मान और आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।
Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। इस बार 16 जुलाई 2026 को सूर्य मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। करियर, कारोबार, मान-सम्मान और आर्थिक मामलों में कई लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि कुछ राशियों को इस दौरान थोड़ा संभलकर रहने की भी जरूरत होगी।
सूर्य का कर्क राशि में गोचर क्यों है खास?
कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जबकि सूर्य और चंद्रमा को ज्योतिष में महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। सूर्य के कर्क राशि में आने से परिवार, घर, भावनाओं, संपत्ति और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकता है। कई लोगों के रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं।
इन 5 राशियों पर पड़ सकता है सबसे ज्यादा असर
मेष राशि- सूर्य का गोचर आपके लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आपके पक्ष में जा सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। घर या वाहन से जुड़ा कोई काम पूरा होने की संभावना है।
वृषभ राशि- आपकी बातचीत और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में नए संपर्क बन सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्रा से भी लाभ मिलने के संकेत हैं।
सिंह राशि- सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। ऐसे में यह गोचर आपके लिए खास माना जा रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है।
वृश्चिक राशि- भाग्य का साथ मिल सकता है। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है। लंबे समय से अटका कोई काम आगे बढ़ सकता है। धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी।
मीन राशि- रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। छात्रों के लिए समय अच्छा रह सकता है। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। नई योजना पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है।
इन राशियों को बरतनी होगी सावधानी
कर्क, मकर और कुंभ राशि के जातकों को खर्च, गुस्से और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना चाहिए। किसी भी जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। कार्यस्थल पर विवाद से दूर रहना बेहतर रहेगा।
क्या करें?
- रोज सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें।
- आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का पाठ करें।
- पिता और गुरु का सम्मान करें।
- सरकारी नियमों का पालन करें और अहंकार से बचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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