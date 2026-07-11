3 अगस्त तक इन 4 राशियों को मिलेगा आर्थिक लाभ, सूर्य गोचर से होगा प्रॉफिट
Sun Transit 2026: सूर्य कुछ ही दिन में शनि के नक्षत्र पुष्य में गोचर करेंगे और 3 अगस्त तक कुछ राशियों को खूब लाभ पहुंचाने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आखिर वो चार लकी राशियां कौन सी हैं?
ग्रहों के राशि और नक्षत्र परिवर्तन का असर हर राशि पर पड़ता है। किसी को गोचर का लाभ मिलता है तो वहीं कुछ लोगों को गोचर के समय तक सावधान रहना होता है। एक ऐसा ही गोचर आज से 8 दिन बाद होने जा रहा है। 20 जुलाई को सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे है। द्रिक पंचांग के हिसाब से सूर्य 20 जुलाई के दिन पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस नक्षत्र का ग्रह स्वामी शनि हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस गोचर का लाभ कन्या, तुला समेत कुल 4 राशियां उठाने वाली हैं। इन राशियों को 3 अगस्ते तक सूर्य खूब प्रॉफिट देने वाले हैं। जानिए आखिर किन-किन राशियों के जातक का इस परिवर्तन का लाभ मिलने वाला है?
वृषभ राशि
वृषभ राशि के लिए ये गोचर पॉजिटिव बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरी करने वालों को बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। ऐसे में काम आसानी से पूरे होंगे। अगर आप नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये समय अनुकूल होगा। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को बिजनेस में अच्छा रिजल्ट मिलने के योग बनेंगे। मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस वजह से कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा जिसका असर काम पर जरूर दिखेगा।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर नए मौके लेकर आ सकता है। लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था उसमें जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में मेहनत का फल मिलने के पूरे योग हैं और बिजनेस करने वालों को भी लाभ मिलेगा या फिर कोई नई डील होगी। रुके हुए काम दोबारा अपनी स्पीड पकड़ते नजर आ सकते हैं। इस दौरान कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे की प्लानिंग करने के लिए भी अच्छा समय होगा।
तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए ये समय राहत भरा होगा। 3 अगस्त तक नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और काम को पहचान मिलेगी और सीनियर्स की तारीफ भी। ऐसे में मन काफी खुश रहेगा। अगर किसी नई प्लानिंग पर काम कर करने की सोच रहे हैं तो उसमें अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है और इस दौरान खर्चों पर कंट्रोल रखना भी काफी आसान होगा। कुल मिलाकर ये गोचर तुला राशि वालों को खूब लाभ दिलाएगा।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी और बिजनेस दोनों में अच्छे मौके मिलने के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है और किसी नई डील या प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है। लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ेंगे जिससे मन खुश रहेगा। मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वहीं समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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