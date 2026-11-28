14 जनवरी को मकर राशि में आएंगे सूर्य देव, मेष समेत इन 4 राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभ
Surya Gochar 2027: 14 जनवरी 2027 की रात सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, हालांकि उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति 15 जनवरी को होगी।
Surya Gochar 2027: नए साल की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। जनवरी में सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह राशि परिवर्तन 14 जनवरी की रात होगा। इसी के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। हालांकि, सूर्य का गोचर रात में होने के कारण मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को मान-सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और सरकारी क्षेत्र का कारक माना गया है। ऐसे में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश कई राशियों के लिए अहम रहेगा। इसका असर नौकरी, कारोबार और आर्थिक स्थिति पर भी देखने को मिल सकता है। खासतौर पर चार राशियों के लिए यह गोचर अनुकूल रह सकता है।
14 जनवरी 2027 को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से मेष, वृषभ, कन्या और मीन राशि वालों को क्या लाभ मिल सकता है? क्या नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, कारोबार में नए अवसर और धन लाभ के योग बनेंगे? मकर संक्रांति पर सूर्य गोचर का आपकी जन्मकुंडली और करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी राशि के अनुसार भविष्यफल और ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।
कब होगा सूर्य का राशि परिवर्तन?
पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी 2027 को रात करीब 9 बजकर 14 मिनट पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस गोचर के साथ ही खरमास समाप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने की परंपरा है।
आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर करियर के लिहाज से खास रहेगा। सूर्य आपकी राशि से दसवें भाव में प्रवेश करेंगे। इस भाव का संबंध नौकरी और कार्यक्षेत्र से होता है। ऐसे में कामकाज में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार करने वालों के लिए भी नए काम शुरू करने के मौके बन सकते हैं।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन भाग्य भाव में होगा। इस दौरान कामकाज से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं। नौकरी में बदलाव की सोच रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में भी पहले से बेहतर स्थिति बनने की उम्मीद रहेगी।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत का फल मिल सकता है। नौकरी में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। जो लोग किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना होगा।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर आय के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में इस भाव को आमदनी और लाभ से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में नौकरी करने वालों की आय में बढ़ोतरी के मौके बन सकते हैं। कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद भी रह सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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परिचय और अनुभव
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