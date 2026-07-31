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17 अगस्त से इन 6 राशियों के लौटेंगे अच्छे दिन, सूर्य गोचर से होगा जबरदस्त लाभ

By Saumya Tiwari
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Surya Rashi Parivartan 2026: सूर्य 17 अगस्त को अपनी स्वराशि सिंह में आ रहे हैं। सूर्य के सिंह गोचर से छह राशियों को लाभ मिलने के संकेत हैं। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से अगस्त में सूर्य का अपनी राशि में वापसी करना किन राशियों के लिए फायदेमंद रहेगा।

Surya Gochar 17 August 2026 Lucky Zodiac Signs
सूर्य का सिंह राशि में गोचर अगस्त 2026

Surya Gochar 11 August 2026: 17 अगस्त 2026 को सूर्य अपनी राशि सिंह में गोचर करेंगे। सूर्य का सिंह गोचर करीब एक साल बाद होगा। सूर्य जब अपनी राशि बदलते हैं, तो सभी 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। कुछ राशियों पर सूर्य गोचर का अत्यंत शुभ प्रभाव रहेगा, जबकि कुछ राशियों को सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे। एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि सूर्य जब अपनी सिंह राशि में आते हैं, तो जनमानस का कल्याण करते हैं। सूर्य के सिंह गोचर का मानव जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। यह समय पढ़ाई-लिखाई के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सूर्य के सिंह गोचर से 6 भाग्यशाली राशियों को करियर में अच्छे परिणाम मिलने के साथ धन की स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। जानें सूर्य गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।

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सूर्य गोचर की लकी राशियां:

1. मेष राशि-

मेष राशि के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवश आपके अटके हुए काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए यह समय मुनाफे वाला सिद्ध हो सकता है। किसी सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा।

2. मिथुन राशि-

मिथुन राशि के लिए सूर्य गोचर अच्छे फल लेकर आया है। इस समय आपकी आय में इजाफा होगा और इनकम के नए साधन बनेंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना है। विवाहित जातकों को योग्य वर की प्राप्ति हो सकती है। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के संकेत हैं। व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। कुछ जातकों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है।

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3. सिंह राशि-

सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम रंग लाएगा। नौकरी में बदलाव के अच्छे योग बन रहे हैं। आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। किस्मत का साथ मिलने से आपको किसी अच्छी खबर की प्राप्ति के संकेत हैं। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। व्यापारिक विस्तार के योग बन रहे हैं। अटके हुए कार्यों को गति प्राप्त हो सकती है।

4. तुला राशि-

तुला राशि के लिए सूर्य का सिंह गोचर अच्छा साबित होगा। इस समय आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। नौकरी करने वाले लोग आय में वृद्धि के साथ मनचाहा प्रमोशन या ट्रांसफर भी प्राप्त कर सकते हैं। धन से जुड़े कार्य आपके पूर्ण होंगे। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। साहस बढ़ा रहेगा, जिससे जिस कार्य में हाथ डालेंगे, सफलता पाएंगे।

5. वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि वालों की सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। इस समय आपको निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। जीवनसाथी के साथ यादगार समय बिता सकते हैं। वैवाहिक या दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है।

6. धनु राशि-

धनु राशि के लिए सूर्य गोचर शुभ रहेगा। इस समय आप करियर में उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। सुख-सुविधाओं वाली चीजों की प्राप्ति हो सकती है। धन लाभ के योग हैं। इस समय आपकी बचत बढ़ सकती है और खर्च में कमी आएगी। प्रेम संबंध मधुर होंगे। कुछ अविवाहित जातकों का प्रेम विवाह की ओर जा सकता है। विवाहित जातक पार्टनर के साथ यादगार समय बिताएंगे। व्यवसाय में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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वास्तु शास्त्र
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