सूर्य ग्रहण के बाद अपनी राशि में आ रहे सूर्य, 17 अगस्त से 4 राशियों के बदलेंगे दिन
Surya Gochar 2026: सूर्य अपनी राशि में जाकर कुछ राशियों का कल्याण करेंगे। सिंह राशि में आने से सूर्य के प्रभाव में वृद्धि होगी। जिन राशियों पर सूर्य गोचर का शुभ प्रभाव होगा, उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
Surya Gochar 17 August 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य का सिंह गोचर 17 अगस्त 2026 को होगा। 17 अगस्त को सूर्य सुबह 07 बजकर 58 मिनट पर सिंह राशि में आएंगे और 17 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे। सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, इस तरह से एक साल बाद सूर्य सिंह राशि में आएंगे। सूर्य के अपनी स्वराशि सिंह में आने का प्रभाव देश-दुनिया के साथ सभी राशियों पर पड़ेगा।ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ऊर्जा, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य अपनी राशि सिंह में आते हैं, तो उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। इस समय वह अधिक प्रभावशाली होते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य का सिंह गोचर चार राशियों के जीवन में अच्छे बदलाव ला सकता है। जानें इन राशियों के बारे में।
मेष राशि-
मेष राशि वालों को सूर्य गोचर से आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव होगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत लाभकारी रहेगा। इस समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुख-शांति आएगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
सिंह राशि-
सिंह राशि के लिए सूर्य गोचर लाभकारी रहेगा। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं। ऐसे में आपको कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपनी कार्यक्षमता दिखाने के अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी करने वालों को प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है।
तुला राशि-
तुला राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन आर्थिक उन्नति प्रदान कर सकता है। इस समय आपको धन संबंधी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भविष्य से जुड़ी योजनाएं सफल होंगी। नौकरी पेशा करने वालों को उच्चाधिकारी सहयोग करेंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट या पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। करियर में नई ऊंचाई या उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है।
वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि के लिए सूर्य गोचर धन और कारोबार में उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है। इस समय आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी करने वालों को नए अवसर मिलेंगे और मनचाहा ट्रांसफर मिलने के योग हैं। बिजनेस करने वालों को मुनाफा होगा। सरकारी तंत्र का पूरा सहयोग मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
सूर्य कृपा पाने के उपाय-
सूर्य कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। रविवार को गुड़ और लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। रविवार के दिन व्रत करने से भी सूर्य देव के प्रसन्न होने की मान्यता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान