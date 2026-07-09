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Surya Gochar 2026: 16 जुलाई को कर्क राशि में आएंगे सूर्य, इन 5 राशियों को होगा लाभ, 3 को रहना होगा सतर्क

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान
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Surya Gochar 2026: 16 जुलाई 2026 को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या और मकर राशि के लोगों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। 

Surya Gochar 2026: 16 जुलाई को कर्क राशि में आएंगे सूर्य, इन 5 राशियों को होगा लाभ, 3 को रहना होगा सतर्क

Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, पद, सम्मान और ऊर्जा का कारक माना जाता है। 16 जुलाई 2026 को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। किसी को इसका शुभ परिणाम मिल सकता है तो किसी को कुछ मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य के कर्क राशि में आने के बाद पांच राशियों के लिए समय पहले से बेहतर हो सकता है। वहीं तीन राशि वालों को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी गई है।

इन पांच राशियों को मिल सकता है लाभ

वृषभ राशि- वृषभ राशि के जातकों के लिए रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में भी धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं। परिवार का साथ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए आय बढ़ाने के नए मौके बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।

कर्क राशि- कर्क राशि के लोगों के लिए यह गोचर खास माना जा रहा है। आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। मान-सम्मान में भी बढ़ोतरी के योग हैं।

कन्या राशि- कन्या राशि के जातकों को नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होने के संकेत हैं।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए साझेदारी के काम में लाभ मिल सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं।

इन तीन राशियों को रहना होगा सतर्क

मेष राशि- मेष राशि के जातकों को खर्च पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है।

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सिंह राशि- सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में विवाद से बचना चाहिए। विरोधियों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर फोकस करना बेहतर रहेगा। सेहत को लेकर भी लापरवाही न करें।

कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोगों को धन और करियर से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दी गई है। बेवजह का तनाव लेने से बचें और किसी भी फैसले से पहले पूरी स्थिति को समझ लें।

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क्या कहते हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय?

ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि सूर्य का यह राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। वहीं जिन राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, उन्हें धैर्य के साथ काम करना चाहिए। उनके अनुसार, किसी भी व्यक्ति पर गोचर का अंतिम प्रभाव उसकी जन्म कुंडली और वर्तमान ग्रह दशा के आधार पर ही देखा जाता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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