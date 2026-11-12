16 नवंबर को सूर्य करेंगे राशि परिवर्तन, इन 4 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते
सूर्य 16 नवंबर 2026 को शाम 7 बजकर 48 मिनट पर तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह गोचर चार राशियों के लिए शुभ रह सकता है। मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों को नौकरी में तरक्की, नई जिम्मेदारियां और कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं।
Surya Gochar 2026: नवंबर में ग्रहों की चाल में लगातार बदलाव हो रहे हैं। अब सूर्य भी अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। 16 नवंबर को सूर्य तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चार राशियों के लिए यह गोचर खास रह सकता है। इन राशि वालों को नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कारोबार में भी लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं, कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है।
कब होगा सूर्य का गोचर?
पंचांग गणना के अनुसार, सूर्य 16 नवंबर 2026 को शाम करीब 7 बजकर 48 मिनट पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य इस राशि में 16 दिसंबर तक रहेंगे। इसके बाद धनु राशि में गोचर करेंगे।ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य की राशि बदलने का असर नौकरी, कारोबार और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश कुछ लोगों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा रह सकता है। नौकरी में लंबे समय से किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को नई डील मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह समय राहत देने वाला हो सकता है। परिवार में चल रही परेशानियां कम हो सकती हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में भी स्थिति बेहतर हो सकती है।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन लाभ के अवसर लेकर आ सकता है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। कारोबार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर करियर में बदलाव ला सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। कारोबार में नए लोगों से संपर्क बन सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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