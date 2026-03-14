Surya Gochar 2026: मीन राशि में आएंगे सूर्य, जानें किन राशियों को मिलेगा फायदा और किसे रहना होगा सतर्क
ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। समय-समय पर सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, जिसे गोचर कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार सूर्य 14 मार्च 2026 को रात 12 बजकर 41 मिनट पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे।
Sury Gochar, सूर्य राशि परिवर्तन: ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। समय-समय पर सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, जिसे गोचर कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार सूर्य 14 मार्च 2026 को रात 12 बजकर 41 मिनट पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य मीन राशि में आते हैं तो खरमास शुरू हो जाता है। इस दौरान सूर्य की स्थिति कमजोर मानी जाती है। इसी वजह से शादी, गृह प्रवेश जैसे कई शुभ काम आमतौर पर टाल दिए जाते हैं।
सूर्य का यह परिवर्तन महत्वपूर्ण-
सूर्य का यह परिवर्तन ज्योतिष के नजरिए से अहम माना जाता है, क्योंकि इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। किसी के लिए यह समय तरक्की और नए मौके लेकर आ सकता है, तो कुछ लोगों को थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि सूर्य के मीन राशि में आने से अलग-अलग राशियों पर क्या असर पड़ सकता है। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बारहवें भाव में होगा। इस दौरान पुराने मामलों को लेकर थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। खर्च भी बढ़ने के संकेत हैं, इसलिए पैसे के मामलों में सावधानी रखना बेहतर रहेगा।
वृषभ राशि- वृषभ राशि के लिए यह गोचर ग्यारहवें भाव में होगा। अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। लंबे समय से जिस सफलता का इंतजार था, वह मिलने की संभावना है। लाइफ में कुछ नई सुविधाएं भी जुड़ सकती हैं।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर दसवें भाव में होगा। करियर के लिहाज से समय अच्छा माना जा रहा है। काम के क्षेत्र में नई दिशा मिल सकती है। ऑफिस में सीनियर्स से तारीफ भी मिल सकती है।
कर्क राशि- कर्क राशि के लिए सूर्य नौवें भाव में रहेंगे। इस समय विदेश यात्रा का योग बन सकता है। कुछ लोगों को धन लाभ भी हो सकता है। घर या वाहन से जुड़ी कोई बड़ी खरीदारी करने का भी विचार बन सकता है।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर आठवें भाव में होगा। अचानक कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। सेहत का ध्यान रखना और बोलचाल में संतुलन रखना जरूरी रहेगा।
कन्या राशि- कन्या राशि के लिए सूर्य सातवें भाव में रहेंगे। दांपत्य जीवन में थोड़ी खटास आ सकती है। जो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, उनके काम में देरी हो सकती है। ऐसे समय में धैर्य रखना बेहतर रहेगा।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर छठे भाव में होगा। कई कामों में सफलता मिलने के संकेत हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय बेहतर माना जा रहा है।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लिए सूर्य पांचवें भाव में रहेंगे। क्रिएटिव काम करने वालों के लिए समय अच्छा हो सकता है। कला और एजुकेशन से जुड़े लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बढ़ सकती है।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए सूर्य चौथे भाव में गोचर करेंगे। घर और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी या कामकाज में भी नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह समय कुछ नए काम शुरू करने के लिए ठीक माना जा रहा है। धन लाभ के योग बन सकते हैं। लंबे समय से अटके काम धीरे-धीरे पूरे होने लग सकते हैं।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर दूसरे भाव में रहेगा। नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। दोस्तों या जान-पहचान के लोगों की मदद से आर्थिक फायदा भी हो सकता है। कोई नया काम शुरू करने का प्लान भी बन सकता है।
मीन राशि- मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर पहले भाव में होगा। इस दौरान मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। हालांकि बिजनेस या काम से जुड़ी नई योजनाओं पर काम शुरू करने का विचार भी बन सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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