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सूर्य गोचर 2026: 16 जुलाई से इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, बढ़ेंगे धन के योग

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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16 जुलाई 2026 को सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। हालांकि वृषभ, कर्क, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों को करियर, कारोबार, धन और मान-सम्मान के मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।

सूर्य गोचर 2026: 16 जुलाई से इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, बढ़ेंगे धन के योग

Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद और नेतृत्व का कारक माना जाता है। जब सूर्य राशि बदलते हैं तो इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। 16 जुलाई 2026 को सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष के अनुसार यह गोचर कुछ राशियों के लिए नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं किन राशियों को इस दौरान सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है।

सूर्य का कर्क राशि में गोचर कब होगा?

वैदिक पंचांग के अनुसार 16 जुलाई 2026 को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद करीब एक महीने तक सूर्य इसी राशि में रहेंगे। इस दौरान कई लोगों को करियर में नए मौके मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना रहेगी।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह गोचर शुभ माना जा रहा है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर लंबे समय से प्रमोशन या वेतन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में भी लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कर्क राशि

सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है। ऐसे में आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नए काम की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के भी संकेत हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।

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कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों के लिए यह समय लाभदायक साबित हो सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी पुराने निवेश से भी फायदा हो सकता है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है।

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तुला राशि

तुला राशि के लोगों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नए समझौते हो सकते हैं। अगर नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल रह सकता है।

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मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर सकारात्मक परिणाम दे सकता है। नौकरी और कारोबार दोनों में प्रगति के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और मानसिक तनाव भी कम हो सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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