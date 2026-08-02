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17 अगस्त से शुरू होंगे इन 6 राशियों के अच्छे दिन, सूर्य की तरह चमकेगा भाग्य, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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17 अगस्त 2026 को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका शुभ प्रभाव कई राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मेष, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को करियर, धन, मान-सम्मान और आत्मविश्वास के मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। 

Surya Gochar 2026:
Surya Gochar 2026:

Surya Gochar 2026: ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। जब सूर्य अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। इस बार 17 अगस्त 2026 को सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक यह गोचर मेष, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और कई लोगों को मान-सम्मान भी मिल सकता है।

मेष राशि

सूर्य का गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रमोशन या वेतन बढ़ने की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। रुके हुए काम पूरे होंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता मिल सकती है।

कर्क राशि

यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। आय बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। निवेश से फायदा मिलने के योग हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही परेशानियां कम हो सकती हैं।

सिंह राशि

सूर्य अपनी ही राशि में आ रहे हैं, इसलिए यह समय आपके लिए सबसे खास माना जा रहा है। व्यक्तित्व में निखार आएगा। समाज में सम्मान बढ़ेगा। सरकारी काम पूरे हो सकते हैं। नई नौकरी या करियर में बड़ा मौका मिलने की संभावना है। नेतृत्व क्षमता भी मजबूत होगी।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर राहत देने वाला साबित हो सकता है। मानसिक तनाव कम होगा। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। नौकरी और कारोबार दोनों में धीरे-धीरे अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे।

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तुला राशि

तुला राशि के लोगों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग हैं। दोस्तों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम भी पूरा हो सकता है।

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वृश्चिक राशि

करियर के लिहाज से यह गोचर काफी अच्छा रहेगा। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पिता से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी।

क्या है सूर्य गोचर का महत्व?

ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सरकारी क्षेत्र, पिता, सम्मान और ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। सिंह राशि में सूर्य का गोचर इन क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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