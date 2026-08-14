17 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में गोचर, मेष समेत 4 राशियों का चमकेगा भाग्य
Surya Gochar 2026: 17 अगस्त 2026 को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह गोचर मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए खास लाभकारी रह सकता है। इन राशियों को करियर, धन, मान-सम्मान और भाग्य से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
Surya Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। अगस्त में सूर्य अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का यह गोचर 17 अगस्त 2026 को सुबह 4 बजकर 33 मिनट पर होगा। सूर्य करीब एक महीने तक सिंह राशि में रहेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार सूर्य का सिंह राशि में गोचर जनमानस और सरकारी तंत्र के लिए अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। वहीं, इस गोचर का खास लाभ कुछ राशि वालों को मिल सकता है। इनमें मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि प्रमुख हैं।
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर काफी शुभ माना जा रहा है। इस दौरान आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और अपने फैसलों को लेकर स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। मेहनत और साहस का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं। कामकाज से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं।
आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। पिता का सहयोग मिलेगा। परिवार के लोगों का साथ भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो लोग लंबे समय से किसी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रयास रंग ला सकते हैं।
सिंह राशि
सूर्य का गोचर सबसे खास तौर पर सिंह राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान व्यक्तित्व में प्रभाव बढ़ सकता है। आत्मविश्वास मजबूत होगा और लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे।
नौकरी करने वाले जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारियों के सामने आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। नेतृत्व क्षमता का लाभ मिलेगा। कारोबार करने वालों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है। किसी महत्वपूर्ण फैसले में सफलता मिल सकती है।
यह समय अपने लक्ष्य पर फोकस करने और अधूरे काम पूरे करने के लिए बेहतर रहेगा। मान-सम्मान बढ़ने के भी योग बन रहे हैं।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यक्षेत्र में अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। पहले किए गए काम की सराहना मिल सकती है और नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं।
नौकरी में बदलाव या पद से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला सामने आ सकता है। कारोबारियों को भी काम में गति देखने को मिल सकती है। मेहनत का परिणाम मिलने के संकेत हैं।
इस दौरान अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिल सकता है। हालांकि काम का दबाव बढ़ने के कारण अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी रहेगा।
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर भाग्य का साथ दिलाने वाला हो सकता है। महत्वपूर्ण कामों में सफलता पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके किसी काम को गति मिल सकती है। उच्च शिक्षा और ज्ञान से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।
धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। यात्रा के योग भी बन सकते हैं। इस दौरान बड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।
सूर्य गोचर से किसे सबसे ज्यादा लाभ?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार सूर्य का सिंह राशि में गोचर सामान्य रूप से अच्छा रहने वाला है। वहीं मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए करियर, धन, मान-सम्मान और भाग्य से जुड़े मामलों में विशेष सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
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