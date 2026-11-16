16 दिसंबर तक 6 राशियों को मिलेंगे शुभ फल, एक साल बाद वृश्चिक राशि में आए सूर्य

Surya Gochar Today: आज सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर कर गए हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल की राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन कई राशियों को अच्छे फल प्रदान करेगा। जानें सूर्य गोचर से किन राशियों का बदलेगा समय।

ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। इस तरह से एक राशि चक्र पूरा करने में सूर्य को करीब एक साल का समय लगता है। 16 नवंबर 2026, सोमवार को सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर आ गए हैं। सूर्य का वृश्चिक गोचर करीब एक वर्ष के बाद हुआ है। इस राशि में सूर्य एक माह यानी 16 दिसंबर 2026 तक भ्रमण करेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगल और सूर्य के बीच गहरी मित्रता है। सूर्य को साहस, ऊर्जा, पिता और आत्मविश्वास का कारक माना जाता है, जबकि मंगल भूमि, रक्त, ऊर्जा और साहस के कारक हैं। दोनों ग्रहों के बीच मित्रता होने के कारण जब सूर्य वृश्चिक राशि में आते हैं तो इनका प्रभाव बढ़ जाता है। वृश्चिक गोचर काल में सूर्य मंगल से प्रभावित रहते हैं और मेष से लेकर मीन राशि पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि वालों के लिए कई राशियों के जीवन में एक माह में अच्छे बदलाव लेकर आएंगे। इस दौरान भाग्यशाली राशियों को धन और करियर में अच्छे फलों और मौकों की प्राप्ति होगी। जानें सूर्य गोचर से किन राशियों को लाभ के संकेत।

मिथुन राशि: मिथुन राशि के छठें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है। लेकिन इस समय कार्यक्षेत्र से जुड़े फैसले बहुत तेजी से लेने से बचें। व्यापार में सफलता मिलेगी लेकिन बहुत ज्यादा उधार लेन-देन नहीं करें। घर और परिवार में प्रेम भाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं बरतें। आप नकारात्मकता को अपने आसपास नहीं आने दें। भगवान गणेश की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा।

कर्क राशि: कर्क राशि के पंचम भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस समय आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर-परिवार में खुशियों का आगमन होगा। जिन लोगों की शादी की बात चल रही है उनकी बात पक्की हो सकती है। नौकरी या काम से जुड़ी यात्रा का योग बनेगा। व्यापार करने वालों को लाभ मिलेगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो रिसर्च करके फैसला लें लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गंगाजल को जल में मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

सिंह राशि: सिंह राशि के चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर होगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। इस दौरान आपकी कार्यक्षेत्र से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। घर और परिवार को समय देने की आवश्यकता होगी। आपकी सकारात्मक सोच घर में खुशियां आएगी। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। मेहनत का फल मिलेगा। व्यापार करने वाले अपने कार्यों को तेजी से करने में सफल रहेंगे। हालांकि इस समय आपके खर्च बढ़ सकते हैं, उन्हें नियंत्रण करें। सूर्य गोचर काल में आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, तो सफल होंगे। गोचर काल में सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य देना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

वृश्चिक राशि: सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में ही हो रहा है। इस दौरान आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और रुके हुए काम बनेंगे। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। नौकरी या करियर में आपकी स्थिति मजबूत होगी। अगर आपका पदोन्नति या प्रमोशन अटका है तो इसके लिए प्रयास कर लें, सफलता प्राप्त हो जाएगी। व्यापार में लाभ होगा। घर और परिवार में रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। क्रोध से बचें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा।

कुंभ राशि: कुंभ राशि के दसवें भाव में सूर्य का गोचर होगा। यह लाभ का समय है। आगे बढ़ने का समय है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छात्रों को परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो लाभ मिलेगा। घर और परिवार को समय दें। रिश्तों को संभालने के लिए समय दें। अहंकार से बचें। भगवान शिव को प्रतिदिन जलाभिषेक करें।

मीन राशि: मीन राशि के नवम भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है। यह भाग्य का स्थान है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इनकम में वृद्धि होगी और आप बचत करने में सफल रहेंगे। परिवार के शुभ चिंतक से सलाह लेकर काम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। करियर में उन्नति मिल सकती है। किसी महत्वपूर्ण पद या कार्य की जिम्मेदारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन 'ऊं नमो भगवते वासुदेवाय नम:' मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।