धनतेरस पर सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, 14 दिन 5 राशियों बुलंद रहेगी किस्मत
Surya nakshatra gochar 2026: धनतेरस के दिन सूर्य अपने नक्षत्र में बदलाव करने वाले हैं। सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से कई राशियों की किस्मत चमक सकती है। जानें क्या आपकी राशि लिस्ट में शामिल है।
ग्रहों के राजा सूर्य करीब 14-15 दिन में नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। इस समय सूर्य स्वाति नक्षत्र के गोचर में हैं और 6 नवंबर 2026 को विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे। 6 नवंबर, शुक्रवार को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं। धनतेरस पर गुरु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना मानी जा रही है। ज्योतिष गणना के अनुसार, गुरु के नक्षत्र में सूर्य गोचर से पांच राशियों के भाग्य का समीकरण बदल सकता है। सूर्य गुरु के विशाखा नक्षत्र में 19 नवंबर 2026 यानी अगले 14 दिन तक रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि जब सूर्य किसी राशि या नक्षत्र में आते हैं, तो उस ग्रह या राशि के स्वामी ग्रह से प्रभावित होते हैं। धनतेरस के दिन सूर्य गुरु के नक्षत्र में आएंगे इसलिए पूरे 14 दिन गुरु के प्रभाव से प्रभावित रहेंगे। सूर्य को आत्मा, पिता, साहस और पराक्रम का कारक माना जाता है, जबकि देवगुरु बृहस्पति धन, संपदा और वैभव के कारक हैं। सूर्य पर गुरु का प्रभाव होने से भाग्यशाली राशियों को जहां करियर में तरक्की मिलेगी, वहीं धन की स्थिति में भी सुधार होगा। जानें सूर्य गोचर से किन राशियों की चमकेगी किस्मत।
मिथुन राशि: खर्चों में आएगी कमी
सूर्य गोचर काल में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस समय लव लाइफ में सुधार होगा। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। व्यापारी वर्ग किसी नए सौदे या डील पर साइन कर सकते हैं। नौकरी पेशा करने वालों को नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि होगी और खर्चों में कमी का अनुभव करेंगे।
कर्क राशि: आय में वृद्धि के संकेत
कर्क राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन धन की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इस समय आपके धन-संपदा में वृद्धि के संकेत हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। किसी प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसका लाभ करियर और नौकरी में मिल सकता है। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नौकरी संबंधी परेशानी खत्म होगी।
सिंह राशि: पराक्रम रंग लाएगा
सिंह राशि वालों के साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और यह रंग लाएगा। इस समय आपको आपकी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। आत्मविश्वास में भी वृद्धि का अनुभव करेंगे। किसी नए काम की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। लाभ के अच्छे और नए अवसर प्राप्त होंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। आय में वृद्धि के संकेत हैं।
धनु राशि: रोजी-रोजगार में तरक्की के संकेत
धनु राशि के लिए सूर्य गोचर नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति दिला सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहने वाला है। इस समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता हासिल हो सकती है। काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ेंगी, जो कि लाभकारी रहेंगी। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। अपनों का सहयोग मिलेगा। धन-संपत्ति में वृद्धि के संकेत हैं।
मीन राशि: आकस्मिक धन लाभ के योग
मीन राशि वालों को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी अटके या फंसे हुए धन की वापसी के संकेत हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। आप अपनी कार्य क्षमता दिखाने में सफल रहेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान