15 जून से इन 4 राशियों को नहीं रहेगी किसी चीज की कमी, सूर्य का मिथुन गोचर करेगा कमाल
Sun Transit in Gemini Horoscope: ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के मिथुन गोचर से कुछ राशियों को होगा खूब लाभ, जानें इनके बारे में।
Surya Gochar 15 June 2026: ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। इस समय सूर्य वृषभ राशि के गोचर में हैं और जून में मिथुन राशि में आएंगे। सूर्य का मिथुन गोचर ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, तो इसे 'संक्रांति' कहा जाता है। 15 जून 2026 को सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के मिथुन गोचर का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर देखने को मिलेगा। सूर्य को आत्मा, पिता व साहस का कारक माना गया है। सूर्य के मिथुन गोचर से कुछ राशियों को करियर में तरक्की के साथ आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही इन राशियों की स्वास्थ्य समस्याएं खत्म हो सकती हैं।
जानें सूर्य के मिथुन गोचर से किन राशियों को होगा लाभ-
1. मेष राशि- मेष राशि के लिए सूर्य गोचर अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप प्रभावशाली फैसले लेने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। रिश्तों में सुधार होगा और आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। सरकारी तंत्र से लाभ होगा। सूर्य के शुभ प्रभाव से आप भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। अपनों का सहयोग किसी कार्य में सफलता दिला सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा और अटके हुए कार्य पूरे होंगे।
2. मिथुन राशि- सूर्य का गोचर आपकी राशि में ही हो रहा है। सूर्य के प्रभाव से आपकी नेतृत्व क्षमता में सुधार हो सकता है। लोग आपके विचारों और राय को महत्व दे सकता है। इस समय सीनियर अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इस समय आपको बातचीत में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। मानसिक तनाव दूर होने से आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि के संकेत हैं।
3. सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस समय आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस समय आपको कड़ी मेहनत का फल मिलना शुरू हो सकता है। अगर आप नौकरीपेशा करते हैं तो पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए यह समय मुनाफा वाला साबित हो सकता है। इस समय आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।
4. मकर राशि- मकर राशि के लिए सूर्य गोचर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से सेहत में उतार-चढ़ाव देख रहे हैं, तो धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। नौकरी या बिजनेस में आप मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। इस समय आपको मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
सूर्य कृपा पाने के लिए करें ये उपाय-
1.सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए।
2. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य कृपा पाने के लिए रविवार के दिन गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र और लाल चंदन का दान करना भी लाभकारी माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान