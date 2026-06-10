5 दिन बाद इन 4 राशियों का सूर्य के समान चमकेगा भाग्य, नहीं रहेगी किसी चीज की कमी
Surya mithun gochar 2026: सूर्य इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे। सूर्य के मिथुन गोचर से कुछ राशियों का भाग्य सूर्य के समान चमक सकता है। जानें सूर्य गोचर की भाग्यशाली राशियों के बारे में।
Surya Gochar 15 June 2026 Horoscope: ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने अपनी राशि में बदलाव करते हैं। अब सूर्य का गोचर मिथुन राशि में 15 जून 2026 को होगा। इस राशि में सूर्य एक महीने तक यानी 15 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य गोचर से प्रभाव से व्यक्ति आत्मविश्वासी, साहसी और ऊर्जावान होता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने से मेष से लेकर मीन राशि पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, कुछ राशियों के लिए सूर्य का मिथुन गोचर विशेष लाभकारी रहने वाला है। इस समय भाग्यशाली राशियों को भाग्य का साथ, अटके हुए कार्यों को गति और धन लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं सूर्य गोचर की लकी राशियों के बारे में।
सूर्य का मिथुन राशि में गोचर: इन राशियों को मिलेंगे अच्छे परिणाम
मेष राशि-
मेष राशि वालों के लिए सूर्य का मिथुन गोचर अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके साहस में वृद्धि और व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी वाणी और संवाद प्रभावशाली रहेंगे। क्रिएटिव फील्ड जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, आर्ट्स या मार्केटिंग से जुड़े लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भाई-बहन का सहयोग मिलेगा। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे अटके हुए कार्यों को गति मिल सकती है। इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है।
मिथुन राशि-
सूर्य का गोचर आपकी राशि में ही हो रहा है, इसलिए सूर्य राशि परिवर्तन आपके लिए खास रहने वाला है। सूर्य गोचर के प्रभाव से आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कुछ लोगों को कामकाज के सिलसिले में विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी पैसे आएंगे। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। आत्मविश्वास और एनर्जी में वृद्धि का अनुभव करेंगे।
सिंह राशि-
सिंह राशि के लिए लग्न भाव के स्वामी सूर्य 11वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के मिथुन गोचर से आपको धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। मानसिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। पेशेवर जीवन में उन्नति मिल सकती है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मामला हल हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य हो सकता है।
कन्या राशि-
कन्या राशि के लिए सूर्य का मिथुन गोचर अच्छे परिणाम दिलाएगा। इस समय आपको चारों ओर से सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मन शांत और सुकून भरा रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलने के योग हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा, जिससे धन संबंधी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे। आप अपने कौशल और क्षमताओं को दिखाने के अवसर पाएंगे।
सूर्य का मिथुन राशि में गोचर: शुभ फलों के लिए सरल उपाय
हर रोज स्नान आदि करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें।
भगवान सूर्य का मंत्र ऊं सूर्याय नम: मंत्र का जाप करें।
प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप 108 बार करें।
हर दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान