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15 जुलाई तक इन 3 राशियों को मिलेंगे बेहतरीन परिणाम, आने वाले 28 दिन रहेंगे शानदार

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Sun Transit in Gemini Lucky Zodiac Signs: ग्रहों के राजा सूर्य इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के मिथुन राशि में होने से कई राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ रहा है। जानें सूर्य मिथुन गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।

15 जुलाई तक इन 3 राशियों को मिलेंगे बेहतरीन परिणाम, आने वाले 28 दिन रहेंगे शानदार

Surya Rashi Parivartan Mithun Rashi mein: ग्रहों के राजा सूर्य 16 जून 2026 को मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और इस राशि में 15 जुलाई 2026 तक रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के राशि परिवर्तन को अत्यंत शुभ और प्रभावशाली घटना के तौर पर देखा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी कार्य और मान-प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। सूर्य जिस दिन गोचर करते हैं, उसे 'संक्रांति' कहते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य इस समय मिथुन राशि में विराजमान हैं और मेष से लेकर मीन राशि पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। कुछ राशियों पर मिथुन राशि के सूर्य की कृपा दृष्टि है, जिससे इन्हें धन, करियर, सेहत और परिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जानें सूर्य के मिथुन गोचर से किन राशियों को मिलेंगे शुभ फल।

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15 जुलाई तक इन राशियों के लिए रहेगा अच्छा समय

1. मेष राशि-

मेष राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस बढ़ेगा। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। ऑफिस में नई जिम्मेदारी या नए और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। हालांकि इस समय काम की अधिकता रह सकती है, जिससे कारण आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। यात्रा सफल होगी। भाई-बहन के साथ रिश्तों में सुधार होगा।

2. सिंह राशि-

सिंह राशि के लिए सूर्य का मिथुन गोचर शुभ माना जा रहा है। इस समय आपके अटके हुए कार्य रफ्तार पकड़ सकते हैं। धन का आवक बढ़ेगा, जिससे वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। लेकिन धन खर्च करने से पहले सोच-विचार करना जरूरी है। कुछ जातकों का प्रेम विवाह की ओर जा सकता है। मित्रों का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा में उन्नति के संकेत हैं। गुस्से पर नियंत्रण रखें।

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3. तुला राशि-

तुला राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। लंबित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। हालांकि सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें रह सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। करियर से जुड़ी नई संभावनाएं सामने आएंगी, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। धार्मिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें।

सूर्य कृपा पाने के लिए करें ये उपाय:

1. रविवार को गुड़, गेहूं या लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए।

2. प्रतिदिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए।

3. पिता, गुरु और बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।

4. प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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