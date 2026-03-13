Hindustan Hindi News
सूर्य का मीन राशि में गोचर , शनि के साथ बनेगी युति, 4 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, मीन संक्रांति में क्या करें

Mar 13, 2026 11:23 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
surya gochar 2026 march in meen: र्य के मीन राशि में प्रवेश के बाद खरमास लग जाएगा और शुभ मुहूर्त नहीं होंगे। वहीं इसका खास एक और कारणहै कि सूर्य जिस राशि में जा रहे हैं, वहां पहले से शुक्र और शनि मौजूद रहेंगे। अब सूर्य शनि से भी युति करेंगे और शुक्र से भी।

14 मार्च की मध्यरात्रि से सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के साथ मलमास की शुरुआत होगी। यह अवधि 14 अप्रैल सुबह 9:30 बजे तक रहेगी। आपको बता दें कि सूर्य सिंह राशि के देवता हैं और सूर्यनारायण की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओंको पूजा करता है, वह पूजा निष्फल है।सूर्य का मीन राशि में गोचर दो कारणों से खास है। पहला यह है कि सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के बाद खरमास लग जाएगा और शुभ मुहूर्त नहीं होंगे। वहीं इसका खास एक और कारणहै कि सूर्य जिस राशि में जा रहे हैं, वहां पहले से शुक्र और शनि मौजूद रहेंगे। अब सूर्य शनि से भी युति करेंगे और शुक्र से भी। शनि से इनकी युति खास होगी, क्योंकि गुरु की राशि में पिता और पुत्र की जोड़ी बनेगी। इससे कुछ समय के लिए त्रिग्रही युति बनेगी। इसका प्रभाव अलग-अलग राशियों में अलग-अलग होगा। आइए जानें इससे किन राशियों पर प्रभाव होगा।

मीन संक्रांति क्या है

जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो मीन संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसे मीन संक्रांति कहते है। अभी की बात करें तो सूर्य कुंभ राशि में हैं। जब तक सूर्य मीन राशि में रहेंगे, तब तक मलमाल कहा जाएगा। यह ऐसा समय होता है, जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और दान कियाजाता है। सूर्यके द्वारा पितरोको पवित्र, पुण्यशालिनी अमावास्या तिथि दी गयी है, इस तिथि पर सूर्य की पूजा करना चाहिए। इसके अलावा संक्रांतियों में मकर संक्रांति, धनु संक्रांति और मीन संक्रांतियां शुभ मानी गई हैं, इनमें स्नान दान और पितरों का दान बहुत अधिक फल देता है। जब मीन संक्रांति होती है, तो खरमास लग जाता है। मीन संक्रांति के दौरान विवाह, यज्ञोपवित, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस समय में देवी-देवताओं की उपासना, भागवत पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने की परंपरा है।

कर्क राशि वालों पर क्या लाभ

कर्क राशि के लोगों के लिए लाभ और भाग्य का साथ दोनों का संयोग मिलेगा। आपकी पिता के साथ भी अच्छी जमेगी। धन वैभव और बिजनेस में लाभ आपको इस दौरान मिल सकता है।

मेष राशि वालों के लिए क्या असर

मेष राशि वालों के लिए अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। आपको एक साथ दो जगह से लाभ हो रहा है। कॉन्फिडेंस के कारण आप पर्सनल और प्रोफेशन दोनों जगह लाभ पाएंगे, इसस करियर में ग्रोथ होगी। आप बड़े फैसले ले पाएंगे।अनुशासन से काम करेंगे, तो आपको तरक्की मिलेगी।

मकर राशि पर क्या असर

वृश्चिक राशि वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। इस राशि के लोगों को बिजनेस में या स्टॉक मार्केट के मामले में लाभ होगा। आपको इस समय प्रोपर्टी के खरीदने और बेचने से भी लाभ हो सकता है। आप परिवार को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं।

मकर राशि पर क्या असर

इस राशि के लोगों को धन लाभ के साथ सम्मान भी मिलेगा। आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका तो मिलेगा, साथ ही आपके लिए कॉन्फिडेंस की कमीं नहीं, इसके सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह गोचर आपको लाभ देगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

