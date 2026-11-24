साल के आखिरी सूर्य गोचर से 4 राशियों को होगा फायदा, प्रमोशन से लेकर नई नौकरी तक के बनेंगे योग
16 दिसंबर 2026 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह गोचर मेष, वृश्चिक, कन्या और मीन राशि वालों के लिए करियर और कारोबार में नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी और आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं।
Surya Gochar 2026: साल 2026 के आखिरी दिनों में सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कुछ राशि वालों के लिए यह बदलाव नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके लेकर आ सकता है। वहीं, कुछ लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। सूर्य को ज्योतिष में ग्रहों का राजा कहा जाता है। इन्हें आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक माना गया है। यही वजह है कि सूर्य का राशि परिवर्तन ज्योतिषीय नजरिए से महत्वपूर्ण माना जाता है। दिसंबर में होने वाला यह गोचर साल का आखिरी सूर्य राशि परिवर्तन होगा।
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कब होगा सूर्य का राशि परिवर्तन?
पंचांग के अनुसार, 16 दिसंबर 2026 को सुबह 10 बजकर 29 मिनट पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य इस राशि में 14 जनवरी 2027 तक रहेंगे। इसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के धनु राशि में आने के साथ ही खरमास भी शुरू हो जाएगा।
इन राशियों को मिल सकते हैं तरक्की के मौके
मेष राशि: सूर्य का गोचर मेष राशि वालों के लिए भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होने की उम्मीद है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। इस दौरान किसी यात्रा का योग भी बन सकता है।
वृश्चिक राशि: इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर आर्थिक मामलों में अहम रह सकता है। धन से जुड़े मामलों में सुधार के संकेत हैं। नौकरी में आपकी बात को महत्व मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की उम्मीद है। कारोबार करने वालों को नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है।
कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में बदलाव की सोच रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। व्यापार में कोई नई योजना शुरू करने का विचार बना सकते हैं। घर और परिवार से जुड़े मामलों में भी कुछ अच्छी खबर मिल सकती है।
मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पद मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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