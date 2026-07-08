16 जुलाई से इन 5 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, कुंभ समेत ये 3 रहें बहुत सावधान
Surya kark rashi parivartan 2026: सूर्य गोचर के प्रभाव से पांच राशियों का 16 जुलाई से अच्छा समय शुरू होगा और 3 राशियों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जानें एस्ट्रोलॉजर से सूर्य कर्क गोचर की लकी-अनलकी राशियां।
Surya Rashi Parivartan 16 July 2026: ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। 16 जुलाई 2026 को सूर्य कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और नेतृत्व का कारक माना जाता है। कर्क राशि चंद्रमा और जल तत्व की राशि है। जब अग्नि तत्व यानी सूर्य का जल तत्व यानी कर्क में गोचर होता है, तो इस समय लोगों की लीडरशिप क्वालिटी और भावनात्मक समझ बढ़ती है। लोगों का परिवार की ओर आकर्षण बढ़ता है। राशियों की बात करें तो, सूर्य के कर्क गोचर का मेष से लेकर मीन राशि पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन पांच भाग्यशाली राशियों के लिए सूर्य गोचर अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, जबकि तीन राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय से सूर्य गोचर की लकी-अनलकी राशियां।
16 जुलाई से इन 5 राशियों के बदलेंगे दिन: महीने भर बरसेगी सूर्य कृपा
1. वृषभ राशि- पंडित उपाध्याय के अनुसार, वृषभ राशि वालों को जीवन में सकारात्मक बदलावों का अनुभव होगा। आत्मविश्वास मजबूत होगा। कार्यों को करने की क्षमता में वृद्धि होगी। सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे। लोग आपकी वाणी और व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी और करियर में उन्नति के योग हैं।
2. मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। इस समय आपका पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। अपनों में वृद्धि होगी और साथ प्राप्त होगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
3. कर्क राशि- कर्क राशि में ही सूर्य गोचर हो रहा है। सूर्य कृपा से आप कार्यों में सफलता पाएंगे। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर इस्तेमाल करेंगे। करियर में उन्नति मिलेगी और नई नौकरी के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।
4. कन्या राशि- कन्या राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन खुशियां लाएगा। इस समय आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। धन-संपदा में वृद्धि के योग हैं। भौतिक सुख बढ़-चढ़कर रहेंगे। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
5. मकर राशि- मकर राशि के लिए सूर्य का कर्क गोचर अच्छा रहेगा। इस समय आपको आर्थिक परेशानियां से छुटकारा मिलेगा। सेहत में सुधार होगा। मानसिक स्वास्थ्य पहले की तुलना में अच्छा होगा। प्रेम और संतान आपके पक्ष में रहेंगे। करियर में सफलता पाएंगे और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन का आवक बढ़ेगा।
सूर्य का कर्क गोचर: 16 जुलाई से ये 3 राशियां रहें सतर्क
सूर्य का कर्क गोचर तीन राशियों के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य का चंद्रमा की राशि में आने से सिंह राशि, कुंभ राशि और आंशिक तौर पर मेष राशि वालों को प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको जीवन में निराशा का सामना करना पड़ सकता है। कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं। धन की स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है, इसलिए खर्चों पर नजर रखें। अनाप-शनाप खर्च करने से बचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान