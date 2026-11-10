19 नवंबर से 6 राशियों को धन लाभ के संकेत, शनि के प्रभाव में आएंगे सूर्य
Surya anuradha nakshatra gochar: सूर्य कुछ दिनों बाद शनि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से कई राशियों को अच्छे लाभ के संकेत हैं। पढ़ें सूर्य गोचर का फल।
Surya Gochar: सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, पिता और साहस के कारक हैं। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन एक निश्चित समय के अंतर में होता है। इस समय सूर्य विशाखा नक्षत्र में हैं और 19 नवंबर 2026 को अनुराधा नक्षत्र में आ जाएंगे। सूर्य इस नक्षत्र में 3 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय सूर्य के अनुराधा नक्षत्र परिवर्तन को लेकर बताते हैं कि इस नक्षत्र का स्वामी शनि है। शनि और सूर्य के बीच पुत्र-पिता का संबंध होने के बावजूद शत्रुता का भाव है। शनि पुत्र और सूर्य पिता है। पिता-पुत्र का संबंध होने के बावजूद दोनों ग्रहों की एनर्जी या प्रभाव आपस में टकराते हैं। लेकिन यह गोचर कई राशियों को धन लाभ कराने में सहयोग कर सकता है।
सूर्य अनुराधा नक्षत्र गोचर का प्रभाव:
पंडित जी कहते हैं कि सूर्य शत्रु ग्रह शनि के घर में जाकर हर राशि पर अशुभ प्रभाव ही डालते हैं, ऐसा भी नहीं है। जन्मकुंडली में सूर्य की स्थिति के आधार पर ही गोचर के सटीक प्रभावों की गणना की जाती है। वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य का अनुराधा नक्षत्र गोचर 6 राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहने वाला है। इस दौरान इन राशियों को धन संबंधी परेशानियों से राहत और करियर में ग्रोथ मिल सकती है।
मेष राशि:
मेष राशि वालों के लिए यह समय शुभता से भरा रहेगा। इस समय आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे की प्राप्ति होगी। व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा। अपनों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। किसी अच्छी खबर के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
मिथुन राशि:
मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। किसी अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। रोजी-रोजगार में तरक्की के संकेत हैं। महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए समय अनुकूल रहेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर हो सकती हैं।
कन्या राशि:
कन्या राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय नए काम की शुरुआत अच्छी रहेगी। अपनों का सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं।
तुला राशि:
तुला राशि वालों को सूर्य गोचर से लाभ होगा। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी और किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कारोबार में विस्तार के संकेत हैं। व्यापारी वर्ग किसी नए डील या सौदे पर साइन कर सकते हैं। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। कमाई के नए जरिये बनेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
धनु राशि:
धनु राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन आय के नए रास्ते खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि या पहचान मिल सकती है। इस दौरान आप अपने किसी सपने या लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ हो सकता है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि के संकेत हैं।
मीन राशि:
मीन राशि वालों के लिए सूर्य गोचर से आर्थिक उन्नति की संभावना है। इस समय आप धन से जुड़ी परेशानियों से राहत पाएंगे। कामकाज का दबाव कम होगा। मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे और प्रशंसा कर सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिलेंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होने से अटके कार्य गति पकड़ेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान