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एक साल बाद सिंह राशि में लौट रहे सूर्य, 17 अगस्त से 6 राशियों का बदल जाएगा समय और भाग्य

By Saumya Tiwari
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Surya Gochar Singh Rashi August 2026: अगस्त में ग्रहों के राजा सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में आ रहे हैं। सूर्य के सिंह राशि में आने से एक महीने कुछ राशियों को बंपर लाभ के संकेत हैं। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से सूर्य का सिंह गोचर किन राशियों को देगा लाभ।

एक साल बाद सिंह राशि में लौट रहे सूर्य, 17 अगस्त से 6 राशियों का बदल जाएगा समय और भाग्य

Surya Rashi Parivartan 17 August 2026: ग्रहों के राजा सूर्य अगस्त में अपनी स्वराशि सिंह में गोचर करेंगे। सूर्य का सिंह गोचर 17 अगस्त 2026 को सुबह 04 बजकर 33 मिनट पर होगा। सूर्य के सिंह राशि में आने का देश-दुनिया पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि के सूर्य मेष से लेकर मीन राशि पर भी अपना प्रभाव डालेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, पूरे जनमानस के लिए अच्छा रहेगा। सरकारी तंत्र के लिए अच्छा रहेगा। इस समय कुछ विशेष 6 राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा और करियर में नई उड़ान मिल सकती है। धन की स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। जानें अगस्त में होने वाला सूर्य का सिंह गोचर किन 6 राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।

सूर्य का सिंह गोचर जनमानस के लिए कैसा रहेगा:

पंडित उपाध्याय के अनुसार, सूर्य का सिंह गोचर सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सरकारी तंत्र के लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय रहेगा। सफलता प्राप्त होगी। विश्व के लिए यह गोचर अच्छा कहा जाएगा।

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सूर्य के सिंह गोचर से इन 6 राशियों को होगा लाभ, बदलेंगे 17 अगस्त से दिन

मेष राशि- मेष राशि के लिए सूर्य का सिंह गोचर अत्यंत शुभ रहेगा। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अपनों का साथ मिलेगा। साहस और पराक्रम रंग लाएगा। धन की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इस समय आकस्मिक धन लाभ के संकेत हैं। पिता का साथ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ उठा पाएंगे। व्यावसायिक उन्नति के योग हैं।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए यह समय सफलता से भरा रहेगा। करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। अटके हुए कार्यों को गति प्राप्त होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। किसी शुभ समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन में भौतिक सुख बढ़ सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकारी तंत्र का लाभ मिलेगा।

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सिंह राशि- सिंह राशि के लिए यह समय लाभकारी कहा जाएगा। इस समय आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। धन लाभ के योग हैं। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात के संकेत हैं, जिसका लाभ करियर या व्यवसाय में मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलने से अच्छी खबर मिलेगी। मनचाही यात्रा पर जा सकते हैं।

तुला राशि- तुला राशि के लिए यह समय शुभ कहा जाएगा। सूर्य के प्रभाव से आपको मानसिक शांति मिलेगी। धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी। व्यवसाय से जुड़ी यात्रा पर जा सकते हैं। अपनों का साथ मिलेगा। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी करने वाले कुछ लोगों को मनचाहा प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। इस समय आप जो चाहेंगे, वो हासिल कर पाएंगे। आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। घर में शुभ या मांगलिक कार्य होने के संकेत हैं। व्यावसायिक उन्नति पाने की दिशा में काम करेंगे और सफलता पाएंगे। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो यह समय अच्छे परिणाम दिलाएगा। धन की स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिल सकता है।

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धनु राशि- धनु राशि के लिए यह समय सकारात्मक फलों की प्राप्ति करा सकता है। इस समय आपको परिवार का साथ मिलेगा। जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता भी होगी। मानसिक परेशानियां दूर होती जाएंगी और जीवन में सुख-शांति का अनुभव करेंगे। किस्मत आपका पूरा साथ निभाएगी। नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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