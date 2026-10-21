मंगल और सूर्य दोनों नीच के, जानें एस्ट्रोलॉजर से अगले 22 दिन जनमानस के लिए अच्छे या खराब?
Mangal and Surya ka neech rashi me gochar: इस समय मंगल और सूर्य दोनों अपनी नीच राशि में विराजमान हैं। जानें नीचस्थ मंगल और सूर्य जनमानस को अच्छे परिणाम देंगे या मुश्किलें बढ़ाएंगे।
Mangal aur Surya Neech Rashi me: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल और सूर्य दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। मंगल साहस, ऊर्जा, पराक्रम और भूमि का कारक है, जबकि सूर्य आत्मा, पिता और आत्मविश्वास का कारक है। मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है, जबकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। वर्तमान समय में मंगल और सूर्य दोनों ही अपनी नीचस्थ अवस्था में हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह दोनों ग्रह अपनी नीच राशि में विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, मंगल ने 18 अक्टूबर 2026 को अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश किया था, जबकि सूर्य 17 अक्टूबर 2026 को अपनी नीच राशि तुला में आए थे। सूर्य 16 नवंबर 2026 तक तुला राशि में रहेंगे, जबकि मंगल 12 नवंबर 2026 तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि इस तरह से सूर्य और मंगल दोनों ग्रह करीब 22 दिन तक अपनी नीचस्थ अवस्था में साथ रहेंगे। इसके बाद राशि बदलते ही दोनों की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। पंडित जी कहते हैं कि सूर्य और मंगल की नीच अवस्था को लेकर लोगों के मन में कई बातें चलती हैं ग्रह नीच के हैं अच्छे परिणाम देंगे या नहीं। लाभ होगा या हानि के संकेत हैं, वगैरह-वगैरह। जबकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नीच के मंगल और सूर्य व्यक्ति के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं या निर्णय लेने की क्षमता में प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जनमानस को बहुत ज्यादा घबराने या डरने जैसी बात नहीं है। जानें एस्ट्रोलॉजर से नीचस्थ सूर्य और मंगल जनमानस पर कैसा प्रभाव डालेंगे।
नीचस्थ मंगल और सूर्य जनमानस के लिए शुभ या अशुभ:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कर्क राशि में मंगल का नीच होना बहुत खराब स्थिति नहीं है। क्योंकि कर्क राशि के लिए मंगल पंचमेश होते हैं। अगर कालपुरुष की कुंडली को देखा जाए तो मंगल प्रथम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में जाता है। इसलिए मंगल का कर्क राशि में नीच का होना बिल्कुल भी अनर्थ या खराब परिणाम देने वाली नहीं है।
पंडित जी आगे बताते हैं कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के घर में मंगल को नीच होने का विधान इसलिए बनाया गया है क्योंकि चंद्रमा मंगल की क्रूरता में कमी लाता है। मंगल और चंद्रमा आपस में मिलकर लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। शास्त्रार्थ है कि चंद्रमा के घर में मंगल का नीच अवस्था में होना बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता है। पंडित जी बताते हैं कि नीच का अर्थ नीचे जाना है। अगर मकर राशि में उच्च का है तो मतलब मंगल सामने विराजमान है और नीच अवस्था में नीचे संचरण करता है।
दिवाली के समय नीच के होते हैं सूर्य:
पंडित उपाध्याय कहते हैं कि अगर सूर्य के नीच अवस्था की बात करें तो हर वर्ष दिवाली के आसपास सूर्य नीच अवस्था में जाते हैं। दिवाली का पर्व सूर्य की नीच अवस्था में या उसके आसपास ही मनाया जाता है। सूर्य जब तुला राशि में जाते हैं तो उनकी किरणों में नर्माहट शुरू होती है और यह नर्माहट धनु राशि तक चलती है। इसके बाद जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर राशि में आने के बाद सूर्य अपनी किरणों में उग्रता लाते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
जनमानस के लिए स्थितियां खराब नहीं:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य और मंगल का नीच होना यह दोनों स्थितियां जनमानस के लिए किसी भी तरह से खराब नहीं हैं। यह किसी को भी बहुत नुकसान नहीं पहुंचाने वाला साबित होगा। अगर कालपुरुष से कुंडली का मिलान करेंगे तो कालपुरुष का सूर्य पंचमेश है और पंचमेश सूर्य का सप्तम भाव में जाना प्रेम को बढ़ाता है। वैवाहिक जीवन में अच्छा प्रभाव डालता है। इसलिए इन दोनों स्थितियों को जनमानस के लिए खराब या भयावह कहना उचित नहीं है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान