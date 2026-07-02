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16 जुलाई से इन 5 राशियों का सूर्य की तरह चमकेगा भाग्य, चौतरफा मिलेंगे शुभ फल

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Sun Transit in Cancer: सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा की राशि में सूर्य गोचर से कुछ राशियों को जबरदस्त फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं कि सूर्य गोचर किन 5 राशियों के लिए साबित होगा लाभप्रद।

16 जुलाई से इन 5 राशियों का सूर्य की तरह चमकेगा भाग्य, चौतरफा मिलेंगे शुभ फल

Surya Gochar Kark Rashi 16 July 2026: 16 जुलाई 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर साल जुलाई के मध्य में सूर्य का कर्क गोचर होता है, जिसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा की राशि में सूर्य का गोचर आध्यात्मिक चक्र की शुरुआत का समय माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य करीब 30 दिनों के अंतर में अपनी राशि बदलते हैं। इस तरह से सूर्य का एक राशि चक्र पूरा होने में एक वर्ष का समय लगता है। कर्क राशि में सूर्य गोचर का प्रभाव भावनात्मक गहराई, पारिवारिक संबंधों के साथ-साथ वित्त, करियर और स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। कुछ भाग्यशाली राशियों को सूर्य गोचर से भाग्य का साथ मिलेगा और धन लाभ के योग बनेंगे। आइए जानते हैं कि कर्क राशि के सूर्य किन 5 राशियों को दिलाएंगे लाभ।

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सूर्य का कर्क गोचर: 16 जुलाई से बदलेगा इन राशियों का समय


वृषभ राशि-

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार सूर्य का कर्क राशि में गोचर वृषभ राशि के लिए लाभप्रद साबित होगा। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवश काम बनेंगे। अटके हुए कार्य रफ्तार पकड़ सकते हैं। धन की स्थिति में सकारात्मक बदलाव होगा। ऊर्जावान बने रहेंगे।

मिथुन राशि-

मिथुन राशि के लिए यह समय शुभता और सुख-समृद्धि से भरा रहेगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं। करियर में अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिरता मिलेगी। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

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कर्क राशि-

कर्क राशि वालों को सूर्य के कर्क राशि में गोचर से अच्छे फल मिलेंगे। इस समय सरकारी तंत्र का लाभ मिलेगा। उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको पदोन्नति या आय में वृद्धि दिला सकता है। पारिवारिक और व्यावसायिक परेशानियां खत्म होंगी। मानसिक शांति प्राप्त होगी। रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। इस समय आपका भाग्यवश कोई सपना पूरा हो सकता है।

कन्या राशि-

कन्या राशि को सूर्य गोचर के प्रभाव से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। धन की स्थिति में अचानक बदलाव हो सकता है। बचत करने में सफल रहेंगे। आपकी योजनाएं पूर्ण होंगी। पराक्रम रंग लाएगा और शत्रुओं पर विजय पाएंगे।

मकर राशि-

मकर राशि वालों को सूर्य गोचर के प्रभाव से अनुकूल परिणाम मिलेंगे। साहस में वृद्धि होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। व्यापार में विस्तार मिल सकता है। कई महत्वपूर्ण काम आसानी से निपट सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं।

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Surya gochar july 2026

सूर्य कृपा पाने के सरल उपाय-

1. सूर्य कृपा पाने के लिए रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए।

2. प्रतिदिन ॐ सूर्याय नमः का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए।

3. सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रविवार का व्रत करना चाहिए।

4. सूर्य को कुंडली में मजबूत करने के लिए रविवार के दिन गेहूं, गुड़ और तांबे की चीजों का दान करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
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