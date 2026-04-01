सूर्य के उच्च राशि मेष राशि में जाने से खरमास होगा खत्म, ये 6 राशियों की लाइफ में क्या-क्या बदलेगा
Sun Transit: वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार की दिन में 11:25 बजे के बाद ग्रहो में राजा सूर्य का गोचर के दृष्टिकोण से राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन से मंगल की राशि मेष में होगा ।
वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार की दिन में 11:25 बजे के बाद ग्रहो में राजा सूर्य का गोचर के दृष्टिकोण से राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन से मंगल की राशि मेष में होगा । मेष राशि में प्रवेश करते ही एक महीने से चले आ रहे खरमास का समापन भी हो जाएगा हो जाएगा। खरमास में विवाह, मुंडन, गृहप्रवेश आदि जैसे मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त का अभाव हो जाता है। परंतु सूर्य के मेष राशि में पहुंचने के बाद विवाह, मुंडन, गृहप्रवेश आदि के लिए शुभ मुहूर्त मिलने लगेंगे तथा विवाह की गूंज चहुँओर सुनाई देने लगेगी।
सूर्य के उच्च राशि में गोचर का सभी राशियों पर भी व्यापक प्रभाव दिखाई देगा-
मेष
सरकारी तंत्र से लाभ बढ़ेगा। व्यक्तित्व में तीव्रता पड़ेगी। दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में अवरोध उत्पन्न होगा। पिता के सुख सानिध्य में वृद्धि होगी। अध्ययन में वृद्धि होगा। नई डिग्री के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। सिर की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा।
वृष
दूरस्थ यात्रा का योग बढ़ेगा। घर और वाहन सुख में उन्नति होगी। जमीन जायदाद का सुख बढ़ेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर सामान्य चिंता बढ़ेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्त होगा। भोग विलासिता पर खर्च बढ़ेगा। वाहन पर खर्च बढ़ेगा।
मिथुन
आर्थिक पक्ष मजबूती आएगी। पराक्रम एवं पुरुषार्थ खूब बढ़ेगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। भाई बहनों मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा।
कर्क
सरकारी नौकरी एवं सरकारी लाभ में वृद्धि । परिवार में शुभ कार्य होंगे। धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। नौकरी तथा व्यवसाय में वृद्धि होगा। पिता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। हृदय अथवा सीने के रोग से तनाव हो सकता है। पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगी।
सिंह
मानसिक बल एवं मनोबल में वृद्धि होगा। वाणी व्यवसाय से लाभ होगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा। पुरुषार्थ एवं परिश्रम में वृद्धि होगा। पिता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा । कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगा। दांपत्य में तनाव या अवरोध होगा।
कन्या
आंखों की समस्या में वृद्धि होगी । वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगा। पारिवारिक कार्यों का खर्च बढ़ेगा। दांत की समस्या हो सकती है। पेट एवं पैर की समस्या तनाव दे सकती है परंतु शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होगा। धन बढ़ेगा। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक रखें।
तुला : साझेदारी के कार्यों से लाभ होगा । आय एवं व्यापार में वृद्धि होगा। व्यक्तित्व में वृद्धि होगा। सरकारी तंत्र से लाभ की संभावना बनेगी । मानसिक तीव्रता में वृद्धि होगा। दांपत्य जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंधों में टकराव एवं लाभ भी होगा।
(डॉ पंडित दिवाकर त्रिपाठी )
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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