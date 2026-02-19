Vaidhriti Yog 2026: राहु और सूर्य-चंद्र का अशुभ योग कई राशियों के लिए खड़ी करेगा परेशानी, 24 फरवरी से ये राशि वाले संभल
24 फरवरी से एक तरफ सूर्य और चंद्र का ऐसा योग बनने जा रहा है, जो अशुभ है, वहीं राहु भी उग्र होंगे। ऐसे में इन दो अशुभ प्रभावों के कारण कई राशियों के लिए समय थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा। इससे कई राशियों पर असर होगा। यहां हम बता रहे हैं इसके बारे में विस्तार से
24 फरवरी से एक तरफ सूर्य और चंद्र का ऐसा योग बनने जा रहा है, जो अशुभ है, वहीं राहु भी उग्र होंगे। ऐसे में इन दो अशुभ प्रभावों के कारण कई राशियों के लिए समय थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा। इससे कई राशियों पर असर होगा। यहां हम बता रहे हैं इसके बारे में विस्तार से
24 फरवरी से कौन सा योग बन रहा है
24 फरवरी को फाल्गुन मास की अष्टमी है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा का वैधृति योग बन रहा है। वैधृति योग में कहा जाता है कि अच्छे और शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए इस योग को अशुभ मानते हैं। इस साल द्रिक पंचांग के अनुसार यह योग 24 फरवरी 2026 को लग रहा है। यह मंगल वैधृति योग रहेगा, दो दोपहर 02:54 बजे से रात 11:56 बजे तक रहेगा। इसके बाद 21 मार्च में वैधृति योग रहेगा। जब सूर्य और चंद्र दोनों के देशांतरों का योग 346°40′ से 360° के बीच होता है, तो वैधृति योग बनता है।
दूसरा योग है राहु समेत ग्रहों का उग्र होना, इसे होलाष्टक भी कहते है
24 फरवरी के दिन से ही होलाष्टक लग रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन से होलिा दहन तक का समय अशुभ होता है। इस दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इसलिए इस दौरान अच्छा काम नहीं करना चाहिए। अष्ट ग्रहों का प्रभाव दैनिक जीवन पर विपरीत असर डालता है। ऐसा कहा जाता है कि इन आठ दिनों में राहु समेत सभी ग्रह उग्र रूप धारण कर लेते हैं। जिससे सभी राशियों पर असर होता है। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहू उग्र हो जाते हैं।
इन दोनों अशुभ योगों का किस राशियों पर असर होगा?
होलाष्टक के कारण वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना होगा। आपके लिए यह समय दिक्रकत वाला हो सकता है। आपकी कुंडली में नीच राशि का चंद्रमा है, इसलिए वृश्चिक राशि के लोगया चंद्रमा छठे या आठवें भाव में है, उन्हें होलाष्टक के आठ दिनों सतर्क रहना चाहिए। इन दिनों दुखी, आशंकित और अवसाद आपको परेशान कर सकता है।
मेष राशि के लोगों के लिए गुस्से पर काबू
मेष राशि के जातकों के लिए वैधृति योग दिक्कतें ला सकता है, तनाव की समस्या आपकी बढ़ सकती है। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में आपको सावधान रहना होगा। गुस्से पर खास तौर पर कंट्रोल करें, अचानक कोई फैसला ना लें, वरना बाद में आपको इसका असर झेलना पड़ेगा।
कर्क राशि वालों के लिए परेशानी
कर्क राशि के लिए यह इमोशनली असर डालेगा। आपको मेंटली इसके लिए फिट रहना होगा। आपके लिए ऑफिस लाइफ में और दिक्कत आ सकती है। इस समय उधार दिया पैसा भी आपके लिए परेशानी खड़ा करेगा। आपका पैसा फंस सकता है। हेल्थ पर लापरवाही ना करें
तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय
तुला राशि वालों के लिए दिक्कत वाला समय रहेगा। इस राशि के लोगों को प्लानिंग से बचना चाहिए, क्योंकि अशुभ समय में कुछ भी शुभ ना करें। किसी पर धन को लेकर इस समय भरोसा ना करें। इस समय दर्घटना आदि को लेकर भी आपके सामने दिक्कत आ सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां