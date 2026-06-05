15 जून से 4 राशियों को होगा खूब फायदा, सूर्य और बुध बना रहे बहुत शुभ और प्रभावशाली राजयोग
Surya ka Mithun Gochar: मिथुन राशि में आने के बाद सूर्य 16 जून से बुध के साथ एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली युति बनाएंगे। इस युति के प्रभाव से कई राशि वालों को अपने जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानें सूर्य-बुध मिलकर किन राशियों का करेंगे कल्याण।
Surya-Budh Yuti 16 June 2026: ग्रहों के राजा सूर्य 15 जून 2026 को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ग्रहों के राजकुमार बुध विराजमान हैं। इस तरह से मिथुन राशि में सूर्य-बुध की युति बनेगी। सूर्य को आत्मा, साहस और ऊर्जा का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, तर्क और व्यापार के कारक हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इन दोनों ग्रहों के मिलन से जातक बुद्धिमान और तेजस्वी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य-बुध के एक साथ होने से अत्यंत शुभ और प्रभावशाली बुधादित्य राजयोग बनता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, बुधादित्य राजयोग मान-सम्मान, प्रशासनिक सफलता और बुद्धि में वृद्धि कराता है। जानें सूर्य-बुध के मिलने से बनने वाला बुधादित्य राजयोग किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।
1. मिथुन राशि-
सूर्य और बुध की युति से बनने वाला बुधादित्य राजयोग मिथुन राशि के लिए फलदायी रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी चमकेगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा। आय में वृद्धि के संकेत हैं। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। सरकारी तंत्र का भरपूर सहयोग मिलेगा।
2. सिंह राशि-
सिंह राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपके अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर सामने आएंगे। किसी मित्र या परिवार के सदस्य की मदद से कारोबार को पंख लग सकते हैं।
3. कन्या राशि-
कन्या राशि वालों के लिए सूर्य-बुध की युति से बनने वाला राजयोग शुभ फल प्रदान करेगा। इस समय आपको करियर में कोई उपलब्धि मिल सकती है। किसी लंबित कार्य के पूर्ण होने के संकेत हैं। व्यापार के लिहाज से यह समय मुनाफे वाला रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। धन लाभ के अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे।
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4. तुला राशि-
तुला राशि के लिए यह योग भाग्य साथ लेकर आएगा। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों को सफलता मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में नए अवसर सामने आएंगे। आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। धन लाभ होने से बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। वाणी प्रभावशाली रहेगी।
बुधादित्य योग क्या होता है:
जब सूर्य और बुध एक ही राशि में विराजमान होते हैं, तो बुधादित्य राजयोग बनता है। बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही रहता है, इसलिए यह योग ज्यादातर कुंडलियों में पाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार, जब सूर्य और बुध मिलते हैं तो बौद्धिक क्षमता प्रखर होती है। अगर बुध सूर्य के अत्यंत निकट हो, यानी अस्त अवस्था में हो, तो इस स्थिति में व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान