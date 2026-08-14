Surya-Budh Yuti: सिंह राशि में मिलेंगे सूर्य-बुध, 22 अगस्त से 4 राशियों का मिलकर करेंगे कल्याण
Singh Rashi mein Surya Budh Yuti: सिंह राशि में सूर्य-बुध नजदीक जाएंगे, जिससे इन दो राशियों की युति बनेगी। जानें दो शुभ ग्रहों की युति किन 4 राशियों को देगी अच्छे फल।
Sun-Mercury Conjunction in leo: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य आत्मा, पिता, साहस और ऊर्जा का कारक माना जाता है। ग्रहों के राजकुमार बुध बुद्धि, तर्क, व्यापार और वाणी के कारक हैं। यह दोनों ही ग्रह शुभ माने जाते हैं। जब सूर्य और बुध किसी राशि में नजदीक जाते हैं यानी गोचर करते हैं, तो युति बनती हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य 17 अगस्त को अपनी सिंह राशि में जाएंगे। फिर 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस तरह से 22 अगस्त से सूर्य-बुध एक ही सिंह राशि में विराजमान होंगे और युति बनाएंगे। सूर्य और बुध की युति अत्यंत शुभ और प्रभावशाली मानी जाती है। जब यह दोनों ग्रह एक ही राशि में होते हैं,तो बुधादित्य राजयोग भी बनता है। जानें सूर्य-बुध युति से किन 4 राशियों को होगा लाभ।
सूर्य-बुध युति का फल:
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य-बुध युति शुभ मानी जाती है। इसके प्रभाव से उच्च पद, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन लाभ और व्यापारिक तरक्की प्राप्त होगी। इस समय इन ग्रहों से प्रभावित राशियों के लोग मधुर वाणी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले हो सकते हैं।
सूर्य-बुध युति से किन राशियों को होगा लाभ:
वृषभ राशि-
वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य-बुध युति अच्छी साबित हो सकती है। इस समय नौकरी करने वालों को पदोन्नति के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। व्यापारियों को कोई बड़ी डील या सौदा मिल सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपके अटके हुए कार्य रफ्तार पकड़ सकते हैं।
मिथुन राशि-
मिथुन राशि के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस समय आपको आय के नए जरिये मिलेंगे। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी, जिसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपका सहयोग करेंगे। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस आप कोई बड़ा या महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं।
सिंह राशि-
सिंह राशि के आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे आएंगे। नौकरी में उन्नति की संभावना है। आकस्मिक धन लाभ होगा और आपकी धन संबंधी योजनाएं पूर्ण होंगी। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में मनचाही सफलता मिल सकती है।
मीन राशि-
मीन राशि के लिए यह समय सुख-सौभाग्य में वृद्धि दिलाएगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। रोजी-रोजगार में तरक्की मिलेगी। धन की स्थिति में बदलाव के अच्छे संकेत हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान