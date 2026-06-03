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15 जून से इन 5 राशियों को होगा अचानक धन लाभ, सूर्य-बुध मिलकर चमकाएंगे किस्मत

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Sun-Mercury Conjunction 15 June 2026: 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में पहले से बुध विराजमान हैं। इस तरह से मिथुन राशि में सूर्य-बुध की युति बनेगी। जानें सूर्य-बुध मिलकर किन राशियों की चमकाएंगे किस्मत।

15 जून से इन 5 राशियों को होगा अचानक धन लाभ, सूर्य-बुध मिलकर चमकाएंगे किस्मत

Surya-Budh Yuti 15 June 2026 Lucky Zodiac Signs: सूर्य 15 जून 2026 को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध पहले से संचरण कर रहे हैं। इस तरह से मिथुन राशि में सूर्य और बुध की युति बनेगी। सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का शुभ संयोग बनता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य-बुध की युति को अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। मिथुन राशि में सूर्य-बुध के एक साथ होने का प्रभाव कई राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। ज्योतिर्विदों का मानना है कि सूर्य-बुध मिलकर कई भाग्यशाली राशियों का कल्याण कर सकते हैं। इन राशि वालों को करियर, वित्त, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

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जानें सूर्य-बुध की युति से किन राशियों को होगा लाभ-

1. सूर्य-बुध युति का मिथुन राशि पर प्रभाव-

मिथुन राशि में ही सूर्य-बुध युति का संयोग बनेगा। इस समय आप आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी साबित करने का अवसर मिलेगा। सरकारी तंत्र का भरपूर सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि हो सकती है और निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

2. सूर्य-बुध युति का सिंह राशि पर प्रभाव-

सिंह राशि वालों को सूर्य-बुध युति का लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप अटके हुए कार्यों में सफलता पाएंगे। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। आपका कोई सपना साकार हो सकता है। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। पिता का सहयोग मिलेगा और धन से जुड़ी कोई अच्छी सलाह मिल सकती है। व्यापार में मित्रों के सहयोग से विस्तार हो सकता है। वाणी प्रभावशाली रहेगी।

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3. सूर्य-बुध युति का कन्या राशि पर प्रभाव-

कन्या राशि वालों के लिए बुध-सूर्य की युति करियर, वित्त और परिवार से जुड़े अच्छे परिणाम दिला सकती है। इस समय लंबित कार्यों को रफ्तार मिल सकती है। व्यापारियों को कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा फलदायी या लाभकारी साबित होगी। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिलने के संकेत हैं। धन का आगमन होगा, जिससे आर्थिक स्थिरता मिलेगी।

4. सूर्य-बुध युति का तुला राशि पर प्रभाव-

तुला राशि वालों के लिए सूर्य-बुध के प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवश कुछ काम भी बनेंगे। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम-संबंधों और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। धन का आवक बढ़ेगा और आय के नए-नए स्रोत बन सकते हैं।

5. सूर्य-बुध युति का धनु राशि पर प्रभाव-

धनु राशि वालों के लिए यह समय विशेष लाभकारी रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं और तारीफ मिल सकती है। बिजनेस करने वालों का मुनाफा बढ़ सकता है। विवाहित जातक जीवनसाथी के साथ तालमेल बढ़ाएंगे। इनकम के नए-नए सोर्स बनने से मन प्रसन्न रहेगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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