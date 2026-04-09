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सूर्य और बुध की युति से बनेगा बुधादित्य योग, इन राशियों को होगा लाभ, देखें क्या आपकी भी चमकेगी किस्मत?

Apr 09, 2026 12:22 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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Surya Budh Yuti 2026, Budhaditya Yoga: 11 अप्रैल को बुध मीन राशि में जाएंगे। इसी दौरान सूर्य पहले से मीन में मौजूद रहेंगे। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष में बुधादित्य योग कहा जाता है। इसे धन और करियर से जोड़कर देखा जाता है।

सूर्य और बुध की युति से बनेगा बुधादित्य योग, इन राशियों को होगा लाभ, देखें क्या आपकी भी चमकेगी किस्मत?

11 अप्रैल को बुध मीन राशि में जाएंगे। इसी दौरान सूर्य पहले से मीन में मौजूद रहेंगे। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष में बुधादित्य योग कहा जाता है। इसे धन और करियर से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिषशास्त्र के मुताबिक बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं, जबकि सूर्य आत्मविश्वास और पद का। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो असर सीधे कामकाज और कमाई पर दिखता है। इस बार भी कुछ राशियों के लिए यह समय ठीक माना जा रहा है।

आइए जानते हैं. बुधादित्य योग से किन राशियों को होगा फायदा-

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा राहत देने वाला हो सकता है। काम के नए मौके मिल सकते हैं। जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें कोई नया रास्ता मिल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए भी बदलाव के संकेत हैं। कहीं जिम्मेदारी बढ़ सकती है या नई भूमिका मिल सकती है। लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जिससे आगे फायदा मिल सकता है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोगों के लिए कामकाज में गति आएगी। जो काम अटके हुए थे, वे धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। ऑफिस में काम बढ़ सकता है, लेकिन उसका फायदा भी मिलेगा। आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना होगा। थोड़ा ठहरकर सोचेंगे तो बेहतर रहेगा।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए भी यह समय ठीक माना जा रहा है। काम के सिलसिले में कुछ नया मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी मौके का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए स्थिति बदल सकती है। घर-परिवार का साथ बना रहेगा, जिससे मन भी थोड़ा हल्का रहेगा।

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मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह योग ज्यादा असर दिखा सकता है, क्योंकि बुध इसी राशि में आ रहे हैं। करियर में जो रुकावट चल रही थी, उसमें राहत मिल सकती है। नया काम या मौका सामने आ सकता है। कुछ लोग नौकरी बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए भी समय ठीक है, लेकिन खर्च बढ़ने के संकेत हैं।

इन बातों का रखें ध्यान- इस दौरान एक बात ध्यान रखने वाली है- हर चीज तुरंत नहीं होगी। धीरे-धीरे चीजें सेट होंगी। जो लोग जल्दबाजी करेंगे, उनके लिए उलझन बढ़ सकती है।

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कुल मिलाकर, यह योग कुछ लोगों के लिए कामकाज में सुधार और कमाई के नए मौके लेकर आ सकता है। लेकिन फैसले सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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