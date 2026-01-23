फरवरी से कुंभ राशि में बनेगा त्रिग्रही योग, 6 राशियों की लाइफ में अच्छे बदलाव, मार्च तक इस राशि में रहेंगे 5 ग्रह

संक्षेप: Trigrahi yog 2026 in kumbh rashi: कुंभ राशि में त्रिग्रही योग अगले महीने में फरवरी में बनने वाला है। फरवरी में शनि की राशि में बुध ग्रह, सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह आने वाले हैं। इस राशि में तीन ग्रहों का योग बनने वाला है, जिसे ज्योतिष में त्रिग्रही योग कहते हैं।

Trigrahi Yog in Kundali: कुंभ राशि में त्रिग्रही अगले महीने में फरवरी में बनने वाला है। फरवरी में शनि की राशि में बुध ग्रह, सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह आने वाले हैं। इस राशि में तीन ग्रहों का योग बनने वाला है, जिसे ज्योतिष में त्रिग्रही योग कहते हैं। ज्योतिष में इस योग को बहुत पॉवरफुल माना जाता है। दरअसल इस योग में तीनों बड़े ग्रहों की एनर्जी इस राशि में आ जाएगी। बुध बिजनेस के लिए और वाणी के लिए और सूर्य आत्मविश्वास और एनर्जी के लिए और शक्र वैभव और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। सूर्य, शुक्र और बुध की कंबाइन एनर्जी से कई राशियों पर प्रभाव होगा। इसके अलावा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस राशि में पहले से ही राहु भी बैठें है, जो अलग तरह से राशियों को प्रभावित करेंगे। आइए जानें तीन ग्रहों के एक ही राशि में आने से किन राशियों को लाभ मिलेगा और किन राशियों के लिए परेशानियां खड़ी होंगी।

4 से 14 मार्च तक कुंभ में रहेंगे पांच ग्रह आपको बता दें कि 3 फरवरी को बुध इस राशि में आ जाएंगे। इस प्रकार 4 फरवरी से 13 फरवरी तक कुंभ राशि में बुध, शुक्र और सूर्य आ जाएगें। 13 फरवरी से कुंभ राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ चतुर्थ ग्रह योग बनेगा, क्योंकि इसमें राहु भी पहले से जुड़े हुए हैं। 23 फरवरी को मंगल के जुड़ते ही पंचग्रही महायोग का निर्माण होगा। यह अद्भुत योग 14 मार्च तक रहेगा। ऐसे में पांच ग्रह एक ही राशि में मार्च तक रहेंगे, दिससे कई तरह से जीवन में कई प्रकार से आपके लिए प्रभाव होगा। बुध-राहु ग्रह की मानें तो ये आपकी लाइफ में बुद्धि, ज्ञान और काम को लाभ दिलाएंगे। सूर्य और मंगल के एक साथ आने के कारण प्रशासनिक, राजनीतिक व्यक्तियों को अच्छा खासा लाभ होगा। शुक्र कला, सौंदर्य के लिए अच्छे रहेंगे। राहु के कारण भ्रम, मेंटली कंफ्यूजन, उतार-चढ़ाव आपकी लाइफ में आ सकती है।

त्रिग्रही योग से किन राशियों के लोगों को लाभ होगा त्रिग्रही योग से कुंभ, मेष, मिथुन, सिंह, तुला एवं धनु राशि वालों को लाभ प्राप्त होगा, जबकि अन्य राशियों के लिए लाभ के योग नहीं, लेकिन मध्यम योग रहेंगे। यहां राशियों के अनुसार जान लेते हैं कि किन राशियों के लोगों को लाभ होगा। मेष राशि के लोगों की इनकम में वृद्धि होगी, परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगेंगी, शुभ समाचार मिलने के योग रहे हैं। इस राशि के लोगों को लाभ के योग हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए लवलाइफ में दिक्कतें कम होंगी। आपको नौकरी में भी लाभ होगा। मिथुन राशि के लोगों को इनकम से लेकर पर्सनल लाइफ में सुख मिलेगा, पार्टनरशिप आपको लाभ देंगी। समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। सिंह राशि के लोगों के बिगड़े काम बनेंगे, नौकरी में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तुला और धनु राशि के लोगों को कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को लाभ होगा।