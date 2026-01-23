Hindustan Hindi News
गुड़ मिले जल से सूर्य देव को अर्घ्य देने से क्या होता है? जानिए इसका महत्व और लाभ

संक्षेप:

Jan 23, 2026 06:55 pm IST Navaneet Rathaur
हिंदू धर्म में सूर्य देव को दिन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। सुबह सूर्योदय के समय जल में गुड़ मिलाकर अर्घ्य अर्पित करने की परंपरा बहुत प्राचीन और शक्तिशाली है। यह उपाय न केवल सूर्य देव को प्रसन्न करता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और समृद्धि लाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य आत्मा, स्वास्थ्य, पिता, सरकारी काम और नेतृत्व का कारक ग्रह है। गुड़ मिला जल अर्घ्य देने से सूर्य दोष शांत होता है और पितृ दोष भी कम होता है। यह सरल उपाय रोजाना करने से जीवन में स्थिरता, खुशहाली और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। आइए जानते हैं इसके गहरे महत्व और लाभ।

सूर्य को गुड़ मिला जल अर्घ्य देने का धार्मिक महत्व

सूर्य देव को जल अर्पित करना सूर्य उपासना का सबसे मूल और प्राचीन रूप है। मान्यता है कि सूर्य को जल देने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और सूर्य की कृपा से भाग्य मजबूत होता है। गुड़ मिलाने से यह उपाय और भी फलदायी हो जाता है। गुड़ सूर्य का प्रिय प्रसाद है और यह मंगल ग्रह से भी जुड़ा होता है। गुड़ की मिठास सूर्य की तेजस्वी ऊर्जा को संतुलित करती है और व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता भरती है। यह क्रिया मन को शांत करती है और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से होती है।

गुड़ मिले अर्घ्य से सूर्य दोष और पितृ दोष शांत होता है

ज्योतिष में कमजोर या पीड़ित सूर्य को सूर्य दोष कहा जाता है। इससे आत्मविश्वास की कमी, पिता से संबंधों में तनाव, सरकारी कामों में रुकावट और स्वास्थ्य में गिरावट आती है। गुड़ मिला जल अर्घ्य देने से सूर्य मजबूत होता है। गुड़ सूर्य की अग्नि तत्व को संतुलित करता है और पितृ दोष को भी शांत करता है। पितरों का आशीर्वाद मिलने से परिवार में सुख-शांति बढ़ती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो या पितृ दोष हो। नियमित करने से जीवन में स्थिरता आती है और भाग्योदय होता है।

मानसिक शांति, ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि

सुबह सूर्य को गुड़ मिला अर्घ्य देने से मन शांत होता है। सूर्य की किरणें और गुड़ की मिठास मिलकर व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती है। इससे दिनभर उत्साह बना रहता है, थकान कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रह संतुलित होते हैं, जिससे नींद अच्छी आती है और स्वभाव में स्थिरता आती है। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय से उनका डर, चिंता और नकारात्मक सोच कम हो गई। यह क्रिया मन को सूर्य की तेजस्वी ऊर्जा से जोड़ती है और दिन की शुरुआत ऊर्जावान बनाती है।

विधि और सावधानियां

उपाय बहुत सरल है। तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें गुड़ का छोटा टुकड़ा मिलाएं। पूर्व दिशा में सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हों। दोनों हाथों से लोटा ऊपर उठाएं और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' या 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र बोलते हुए धीरे-धीरे जल अर्पित करें। जल सूर्य की किरणों में गिरना चाहिए। यह क्रिया सुबह सूर्योदय के समय करें। महिलाएं पीले या लाल वस्त्र पहन सकती हैं। ध्यान रखें, जल गंदा या बासी ना हो। नियमित करने से सूर्य मजबूत होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

गुड़ मिले जल से सूर्य देव को अर्घ्य देना एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय है। यह सूर्य दोष, पितृ दोष शांत करता है, मन शांत करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। रोजाना इस उपाय को अपनाएं तो दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरी होगी और जीवन में खुशहाली बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

