सूर्य देव को जल चढ़ाते समय लोटे में किन 4 चीजों का उपयोग किया जाता है, अर्घ्य के सही मंत्र कौन से हैं और पूजा में किन गलतियों से बचना चाहिए।

हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में सुख-समृद्धि, सकारात्मकता और मान-सम्मान बना रहता है। यही वजह है कि घरों में सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व में सूर्य उपासना और अर्घ्य देने का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ पूजन सामग्रियों का इस्तेमाल करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि तांबे के लोटे में जल के साथ रोली, अक्षत, लाल फूल और मिश्री मिलाकर अर्घ्य देने से पूजा का विशेष फल मिलता है। आइए जानते हैं सूर्य अर्घ्य की सही विधि और इससे जुड़े जरूरी नियम।

सूर्य देव को जल चढ़ाते समय लोटे में मिलाएं ये 4 चीजें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य देव को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में साफ जल भरना चाहिए। इसमें थोड़ी रोली मिलाएं। रोली को मंगल और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद साबुत चावल यानी अक्षत डालें। हिंदू पूजा-पाठ में अक्षत का विशेष महत्व है। तीसरी चीज लाल फूल है। सूर्य देव को लाल रंग के फूल विशेष प्रिय माने जाते हैं। इसके अलावा जल में थोड़ी मिश्री मिलाने की भी कुछ परंपराओं में मान्यता है। इन सभी चीजों को जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं।

सूर्य देव को अर्घ्य देते समय पढ़ें ये विशेष मंत्र सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। भविष्य पुराण में सूर्य को अर्घ्य देते समय एक विशेष प्रार्थना मंत्र का उल्लेख मिलता है। इस मंत्र के जरिए भक्त सूर्य देव से कृपा करने और अर्घ्य स्वीकार करने की प्रार्थना करता है।

सूर्य अर्घ्य मंत्र: ॐ एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते। अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर॥ इसके अलावा प्रतिदिन अर्घ्य देते समय 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा में इस मंत्र का विशेष महत्व माना जाता है।

सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि क्या है? सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद तांबे के लोटे में साफ जल भरकर उसमें रोली, अक्षत, लाल फूल और थोड़ी मिश्री डालें। अब घर के खुले स्थान या छत पर जाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। दोनों हाथों से लोटा पकड़कर धीरे-धीरे जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करें। इस दौरान सूर्य अर्घ्य मंत्र का जाप करें। जल की धारा के बीच से सूर्य के दर्शन करें और अर्घ्य पूरा होने के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें।

सूर्य को अर्घ्य देते समय इन गलतियों से बचें सूर्य देव की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अर्घ्य देने के लिए हमेशा साफ जल और स्वच्छ पात्र का इस्तेमाल करें। पूजा में जल्दबाजी ना करें और शांत मन से सूर्य देव का स्मरण करें। जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अर्घ्य का पानी पैरों के नीचे ना आए। इसे किसी साफ स्थान या पौधे की जड़ में जाने दें। पूजा के दौरान मन में किसी के प्रति द्वेष या नकारात्मक विचार ना रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रद्धा और स्वच्छता के साथ की गई सूर्य उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है।

सूर्य देव की नियमित पूजा से मिलती है सुख-समृद्धि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में सकारात्मकता और अनुशासन बना रहता है। सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और ऊर्जा का कारक माना गया है। उनकी उपासना से व्यक्ति में साहस और कार्यों के प्रति समर्पण बढ़ता है। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रोज सुबह अर्घ्य देने के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है। रविवार के दिन जरूरतमंदों को गेहूं, गुड़ और लाल वस्त्र का दान करना भी शुभ माना जाता है। पूजा के साथ अच्छे कर्म और जरूरतमंदों की सहायता करने का भाव भी बनाए रखें।

सूर्य देव को जल अर्पित करने की यह परंपरा हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ दिन की शुरुआत करना सिखाती है।