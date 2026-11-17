2026 में पहली बार अनुराधा नक्षत्र में आ रहे सूर्य, 19 नवंबर से 5 राशियों की बढ़ेगी साख
surya in anuradha nakshatra: सूर्य अपने कट्टर शत्रु शनि के अनुराधा नक्षत्र में 2026 में पहली बार नवंबर में गोचर करने वाले हैं। जानें सूर्य का अनुराधा नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए रहेगा शुभ, इस दौरान इन राशियों की मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
पिता, साहस और आत्मा के कारक सूर्य पहली बार 2026 में 19 नवंबर को शनि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस नक्षत्र में सूर्य 3 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि के बीच कट्टर शत्रुता का भाव है, जबकि दोनों के बीच पिता और पुत्र का संबंध हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि दोनों ग्रहों के बीच स्वभाव में अंतर होने के बावजूद भी हर समय इनका प्रभाव अशुभ ही रहता है, ऐसा भी नहीं है। सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में आने से यह ग्रह शनि के प्रभाव से प्रभावित होगा। सूर्य जिस राशि पर प्रभाव डालेंगे उन्हें शनि प्रभावित परिणाम भी मिलेंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार, शनि के प्रभाव से प्रभावित होकर सूर्य कई राशियों को शत्रुओं पर विजय दिला सकते हैं। आर्थिक परेशानियों से राहत मिल सकती है और सामाजिक मान-सम्मान या साख में वृद्धि हो सकती है। जानें सूर्य का अनुराधा नक्षत्र गोचर किन 5 राशियों के लिए अच्छा रहेगा।
ामेष राशि पर सूर्य नक्षत्र गोचर का प्रभाव:
मेष राशि के लिए यह समय आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा। इस समय आपको अटके हुए या कहीं फंसे हुए धन की वापसी हो सकती है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और करियर में बदलाव के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति मिलेगी। किसी अच्छी खबर के मिलने से मानसिक शांति मिलेगी। व्यवसाय में विस्तार के योग बन रहे हैं। बिजनेस से जुड़े लोग किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। गोचर काल में लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे।
मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा सूर्य नक्षत्र गोचर:
मिथुन राशि के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन नौकरी पेशा में लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप लंबे समय प्रमोशन या पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, तो प्रयास करने से सफलता मिल सकती है। किसी पुराने कर्ज या आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन सफलता आपको मिलेगी।
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कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा सूर्य नक्षत्र गोचर:
कन्या राशि के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन लाइफ में शुभ और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस समय धन से जुड़े किसी कार्य में सफलता मिलने से मानसिक शांति मिल सकती है। आप अपनी बात को प्रमुखता से रखेंगे और लोग प्रभावित भी होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को बदलाव और आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
धनु राशि के लिए कैसा रहेगा सूर्य नक्षत्र परिवर्तन:
धनु राशि के लिए सूर्य का अनुराधा नक्षत्र परिवर्तन आकस्मिक धन की प्राप्ति करा सकता है। इस समय आप कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। किसी नई उपबल्धि को हासिल कर पाएंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे और आप निवेश के अच्छे अवसर पाएंगे। परिवार में खुशियां आएंगी और परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग भी बनेंगे। मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आत्मविश्वास मजबूत होगा।
मीन राशि के लिए कैसा रहेगा सूर्य नक्षत्र गोचर:
सूर्य के प्रभाव से मीन राशि वालों को धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। खर्च में कमी का अनुभव करेंगे जिससे धन की बचत संभव होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपका फैसला सही साबित हो सकता है। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि के संकेत हैं। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। नौकरी पेशा में अच्छे अवसर मिलेंगे और भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान