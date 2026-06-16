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22 जून से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, शुक्र-सूर्य मिलकर कराएंगे लाभ

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Surya and shukra nakshatra gochar: सूर्य और शुक्र एक ही दिन नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य-शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन का मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए दोनों ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत शुभ साबित होगा। जानें इनके बारे में।

22 जून से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, शुक्र-सूर्य मिलकर कराएंगे लाभ

Surya and Shukra nakshatra gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य-शुक्र का गोचर बहुत खास माना जाता है। ग्रहों के राजा सूर्य आत्मा, पिता और साहस के कारक हैं और शुक्र धन-संपदा, वैभव और ऐश्वर्य आदि के कारक माने गए हैं। 22 जून 2026 को सूर्य और शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य का गोचर आर्द्रा नक्षत्र में होगा। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं। शुक्र-सूर्य का एक ही दिन होने वाला नक्षत्र परिवर्तन तीन राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र-सूर्य के एक ही दिन नक्षत्र परिवर्तन का तुला, मकर और कुंभ राशि पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जानें सूर्य-शुक्र कृपा से तीनों राशियों को कैसे मिलेंगे परिणाम।

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सूर्य-शुक्र का एक ही दिन नक्षत्र परिवर्तन: इन 3 राशियों को होगा फायदा

1. तुला राशि-

पंडित उपाध्याय के अनुसार, तुला राशि के लिए सूर्य-शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपको नौकरी में अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। साहस में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। अपनों का साथ मिलेगा। व्यावसायिक सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं। निवेश के लिए लिहाज से यह समय अनुकूल रहेगा। हालांकि इस समय जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला लेने से बचें।

2. मकर राशि-

मकर राशि वालों को प्रेम-संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। व्यापार में उन्नति मिल सकती है। बिजनेस करने वालों को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए निवेशक मिल सकते हैं। अविवाहित जातकों की लाइफ में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे। नौकरी में मनमुताबिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस समय अपनी वाणी और क्रोध पर काबू रखें, वरना बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं।

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3. कुंभ राशि-

कुंभ राशि वालों की ओर लोग आकर्षित होंगे। व्यक्तित्व में निखार आएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवश अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी ध का आगमन हो सकता है। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, लेकिन धन को बेवजह खर्च करने से बचें। खर्च की अधिकता मानसिक तनाव दे सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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वास्तु शास्त्र
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