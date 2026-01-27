Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Surya and rahu ki yuti kumbh rashi mein bana rahi grahan yog janein kin Rashiyon ko labh
Surya rahu ki yuti:फरवरी में 2 ग्रहों के कारण ग्रहण योग, 3 राशियों के लिए लाएगा टफ टाइम, राहु के ये 3 उपाय दिलाएंगे राहत

फरवरी में 2 ग्रहों के कारण ग्रहण योग, 3 राशियों के लिए लाएगा टफ टाइम, राहु के ये 3 उपाय दिलाएंगे राहत

संक्षेप:

Surya rahu ki yuti Rashifal in hindi: Surya And Rahu Ki Yuti 2026: फरवरी में छाया ग्रह राहु और ग्रहों के राजा सूर्य एक साथ एक राशि में आ रहे हैं, इन दोनों ग्रहों के कारण ग्रहण योग बन रहा है, जो कई राशियों के लिए परेशानी वाला हो सकता है। 

Jan 27, 2026 10:40 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Surya And Rahu Ki Yuti 2026: फरवरी में छाया ग्रह राहु और ग्रहों के राजा सूर्य एक साथ एक राशि में आ रहे हैं, इन दोनों ग्रहों के कारण ग्रहण योग बन रहा है, जो कई राशियों के लिए परेशानी वाला हो सकता है। इसलिए इस दौरान खास तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। फरवरी माह में ग्रहों के राजा सूर्य कुंभ राशि में जा रहे हैं। खास बात यह है कि कुंभ राशि में पहले से ही छाया ग्रह राहु विराजमान हैं। यह योग वैदिक ज्योतिष में बहुत खराब माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बनने से कई राशियों को हेल्थ से लेकर राहु के अशुभ प्रभाव जैसे मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। यहां हम बता रहे हैं, उन राशियों के लिए बारे में जो इस ग्रहण योग से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। इसलिए इन राशियों को खास सावधान रहना होगा। नीचे हम राहु की कुछ उपाय भी बता रहे हैं, जो बहुत मजबूत उपाय माने जाते हैं।

सूर्य और राहु की युति का कर्क राशि पर असर

यह योग से आपको हेल्थ को लेकर अलर्ट रहना होगा। आपको कोई बीमारी परेशान कर सकती है, मानसिक तौर पर भी आप थोड़े टेंस रह सकते हैं। इसलिए किसी तरह का खिलवाड़ अपनी हेल्थ से ना करें। किसी तरह का कंफ्यूजन या भम्र होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें।

कन्या राशि पर इस युति का क्याअसर

कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, लेकिन सूर्य और राहु की युति से इस राशि के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको विपरीत समय का अनुभव मिलेगा। आप लीगल से लेकर बिमारी और अपने विरोधियों से परेशान रहेंगे। इसलिए इस दौरान आपको खास तौर पर अलर्ट रहना होगा। कोशिश करें कि हेल्थ का खास ध्यान रखें और पैसों को लेकर किसी पर भी आंंख बंद करके भरोसा ना करें।

मीन राशि पर इस युति का क्या असर

मीन राशि वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। इस राशि में दोनों की युति खर्च और नुकसान की जगह बन रही है, ऐसे में आपके लिए दिक्कतें आज सकती हैं, इनकम कम और खर्च बढ़ सकते हैं, आपको कहीं धोखा मिल सकता है और कोई कहीं फंसा सकता है। सोशल लाइफ में भी आप पर इसका असर पड़ सकता है। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, लेकिन इस राशि पर अभी शनि की साढ़ेसाती चल रही हैं, इसलिए आपको खास तौर पर हेल्थ और पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान देना है।

राहु के मजबूत उपाय

राहु को शांत करने के लिए सिल्वर की चेन या रिंग पहनना अच्छा माना जाता है। इससे राहु शांत होता है। इसके अलावा दुर्गा चालीसा का पाठ हर मंगलवार करना चाहिए। दरअसल कहा जाता है कि सिल्वर से चंद्रमा का प्रभाव और राहु का भ्रम कम होता है। इसके साथ ही राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए सरसों के दाने और तेल दान करना चाहिए। इसके अलावा नीले रंग के कपड़े आपको किसी गरीब को देने चाहिए। इससे काफी हद तक राहु का प्रभाव कम होता है और राहु मानसिक टेंशन को कम करता है। राहु के प्रभाव को कम करने का सबसे बड़ा उपाय है बहते जल में सूखा नारियल प्रवाहित करना। इसके लिए हर बुधवार को अपने सिर से सात बार नारियल को वारकर बहते जल में प्रवाहित कर दें, इससे आपके मेंटल ब्ल़ॉक्स खुलेंगे और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और एस्ट्रोलॉजी और एजुकेशन सेक्शन को लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 10 साल से काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म सेक्शन में राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, हस्तरेखा, रत्न, व्रत-त्योहार पूजा-विधि और वैदिक ज्योतिष पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं, खासकर पुराणों उपनिषदों को पढ़कर जुड़ी सही जानकारी पाठको तक पहुंचाती रहीं हैं। इसके साथ ही करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रहती है। आज तक में करियर सेक्शन में तीन साल काम किया है और आज समाज अखबार में एक साल करियर से जुड़े लेख छपे हैं। करियर में एसएससी, लोक सेवा आयोग, स्कूल बोर्ड रिजल्ट, भर्तियों, सरकारी नौकरियों, प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी खबरों पर भी लाइ‌ हिन्दुस्तान में लिख रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
