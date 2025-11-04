कार्तिक पूर्णिमा पर 30% ज्यादा चमकीला व बेहद करीब नजर आएगा चांद, जानें कब और कैसे देखें नवंबर का सुपरमून

संक्षेप: Super Moon In India, super Moon kab dekhe: रोज दिखाई देने वाला चांद अगर आसमान में अचानक बड़ा और बेहद चमकीला नजर आए, तो कैसा लगेगा? बेहद खूबसूरत! जी हां, 5 नवंबर को कुछ ऐसा ही नजारा आप शाम में देखने वाले हैं।

Super Moon In India, कार्तिक पूर्णिमा पर 30% ज्यादा चमकीला व बेहद करीब नजर आएगा चांद: रोज दिखाई देने वाला चांद अगर आसमान में अचानक बड़ा और 30 गुना अधिक चमकीला नजर आए, तो कैसा लगेगा? बेहद खूबसूरत! जी हां, 5 नवंबर को कुछ ऐसा ही नजारा आप शाम में देखने वाले हैं। आसमान में 5 नवंबर को साल का सबसे नजदीकी सुपरमून नजर आएगा। इस दौरान चंद्रमा नॉर्मल समय से थोड़ा बड़ा और अधिक चमकीला देखा जा सकेगा। पूरे साल में पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा बुधवार को देखा जा सकेगा। नासा के अनुसार, इस समय चंद्रमा साल के सबसे दूर वाले चंद्रमा की तुलना में 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखेगा। नवंबर का यह सुपरमून इस साल का सबसे नजदीक और आकर्षक होगा। चंद्रमा तब पृथ्वी से लगभग 3,57,000 किलोमीटर (222,000 मील) ही दूर होगा।

क्या है सुपरमून? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडे जैसी कक्षा (ऑर्बिट) में घूमता है। जब चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी सबसे पास होती है, तब इसे ‘सुपरमून’ कहा जाता है। इस समय चंद्रमा धरती के करीब अधिक चमकीला और अट्रैक्टिव नजर आता है।

जानें कब और कैसे देखें नवंबर का सुपरमून? कब देखें नवंबर का सुपरमून: इस साल का सबसे चमकीला सुपरमून कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 नवंबर, 2025 को दिखाई देगा। 13:19 यूटीसी और भारतीय समय के अनुसार, शाम के लगभग 6:49 मिनट पर चंद्रमां अपनी पूरी कला में नजर आएगा। आप शाम को 6:30 बजे से आसमान में मौसम साफ रहने पर चांद का दीदार कर सकेंगे।

कैसे देखें नवंबर का सुपरमून: सुपरमून देखने के लिए दूरबीन या कोई खास उपकरण जरूरी नहीं है। बस आसमान साफ होना चाहिए। नंगी आंखों से यह थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन बदलाव बहुत साफ नहीं दिखेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि तस्वीरों में यह अंतर सबसे साफ दिखाई देता है।