सुंदरकांड के पाठ से होते हैं ये चमकात्कारी लाभ, बरसती है हनुमंत कृपा

हनुमान जी इस कलयुग में अजर-अमर हैं। हनुमान जी ही इस कलयुग के प्रधान देव हैं। जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसको जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं रहती है। हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 10:06 AM
Sunderkand Ke Fayde : हनुमान जी इस कलयुग में अजर-अमर हैं। हनुमान जी ही इस कलयुग के प्रधान देव हैं। जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसको जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं रहती है। हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से कई तरह के चमकात्कारी लाभ होते हैं। आइए जानते हैं, सुंदरकांड का पाठ करने से क्या-क्या लाभ होता है-

पापों से मिलती है मुक्ति

सुंदरकांड का पाठ करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है।जो लोग सुंदरकांड का पाठ कर नहीं सकते हैं, उन्हें सुंदरकांड सुनना चाहिए।

जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है

सुंदरकांड के पाठ का बहुत अधिक महत्व होता है। जो व्यक्ति नियमित सुंदरकांड का पाठ करता है उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है।

भगवान राम का आर्शीवाद मिलता है

सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति को भगवान श्री राम का विशेष आर्शीवाद प्राप्त होता है। जिस पर भगवान राम की कृपा हो जाती है उससे परेशानियों कोसों दूर रहती हैं।

आत्मविश्वास बढ़ता है

सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

शिक्षा के क्षेत्र वाले जरूर करें पाठ

शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है।

भय मुक्त हो जाता है व्यक्ति

सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति भय मुक्त मिल जाती है। अगर आपको किसी भी चीज से भय लगता है तो सुंदरकांड का पाठ करें।

कार्यों में विघ्न आ रहा है तो करें सुंदरकांड का पाठ

अगर आपके कार्यों में विघ्न आ रहा है तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से कार्य बिना किसी के विघ्न के पूरे हो जाते हैं।

