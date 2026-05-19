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Sunderkand path rules: सुंदरकाण्ड का पाठ कब करना चाहिए और कब नहीं? जान लें नियम भी

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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What is the right time to chant Sunderkand: सुंदरकाण्ड का पाठ यूं तो प्रतिदिन किया जा सकता है। अगर रोज पाठ करना संभव नहीं है तो, सुंदरकाण्ड का पाठ 11, 21, 31 और 41 दिन तक करना उत्तम माना जाता है।

Sunderkand path rules: सुंदरकाण्ड का पाठ कब करना चाहिए और कब नहीं? जान लें नियम भी

Sunderkand ka path kab kare aur kab nahi: हिंदू धर्म में सुंदरकाण्ड गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस का पंचम सोपान माना जाता है। सुंदरकाण्ड में कुल 526 चौपाइयां, 3 श्लोक और 60 दोहे हैं। शास्त्रों के अनुसार, लंका के सुंदर पर्वत पर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता भगवान श्रीराम की मुद्रिका दी थी, जिसके चलते इनका नाम सुंदरकाण्ड पड़ा। मान्यता है कि सुंदरकाण्ड का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कई लोग सुंदरकाण्ड का पाठ प्रतिदिन, तो कुछ मंगलवार या शनिवार को करते हैं।

जानें सुंदरकाण्ड का पाठ कब करना चाहिए और कब नहीं, जानें इस पाठ को करने के नियम और लाभ-

सुंदरकाण्ड का पाठ कब करना चाहिए: हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, सुंदरकाण्ड का पाठ सप्ताह में किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार, शनिवार और पूर्णिमा तिथि का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। पाठ हमेशा ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच और शाम को संध्याकाल (शाम 4 बजे-7 बजे के बीच) करना चाहिए।

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सुंदरकाण्ड का पाठ कब नहीं करना चाहिए: हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, सुंदरकाण्ड एक पवित्र अनुष्ठान है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, जब सुंदरकाण्ड का पाठ करने से बचना चहिए। मानसिक व शारीरिक रूप से अशुद्ध महसूस होने पर पाठ नहीं करना चाहिए। अगर मन में कोई विकार या चिंता है तो पाठ करने से पहले उसे शांत करना चाहिए। सोने से ठीक पहले, देर रात या आलस की स्थिति में पाठ नहीं करना चाहिए।

सुंदरकाण्ड पाठ करने के लाभ: सुंदरकाण्ड का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। पाठ करने से कष्टों और रोगों का नाश होता है और परिवार में सुख-शांति और समृद्धि आती है।

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सुंदरकाण्ड पाठ के नियम: सुंदरकाण्ड का पाठ शुरू करने से पूजा घर की साफ-सफाई करें। पाठ प्रारंभ करने से पहले भगवान श्रीगणेश का ध्यान लगाएं। पूजा स्थल पर हनुमान जी की प्रतिमा के साथ भगवान श्रीराम और माता सीता की भी प्रतिमा लगाएं। पूजा के दौरान हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं और बजरंगबली को फल-फूल और मिठाई आदि जरूर अर्पित करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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