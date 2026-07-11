रविवार की सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए बोलें ये मंत्र, जीवन की हर बाधा होगी दूर
रविवार की सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए ये मंत्र बोलें, जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। सूर्य अर्घ्य मंत्र, पूजा विधि और फायदे जानिए। रविवार सूर्य पूजा से स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि कैसे प्राप्त करें, विस्तार से पढ़ें।
रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि मिलती है। सूर्य देव को अर्घ्य देना इस पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूर्योदय के समय शुद्ध मन से अर्घ्य देने और सही मंत्रों का जाप करने से साधक की हर बाधा दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
सूर्य अर्घ्य का महत्व
सूर्य देव को अर्घ्य देना सिर्फ एक रिवाज नहीं है, बल्कि यह सूर्य की दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करने का माध्यम है। जब हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो उनकी किरणें हमारे शरीर और मन को शक्ति प्रदान करती हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य अर्घ्य को बहुत शक्तिशाली माना गया है। नियमित अर्घ्य देने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं।
सूर्य अर्घ्य के मुख्य मंत्र
सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इनमें से कोई एक मंत्र का जाप जरूर करें:
- ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः
- ॐ सूर्याय नमः
- ॐ घृणि सूर्याय नमः
ये मंत्र सूर्य की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। अर्घ्य देते समय इन मंत्रों का जाप करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
सूर्य प्रार्थना मंत्र
अर्घ्य के बाद प्रार्थना मंत्र का जाप करें।
ग्रहाणामादिरादित्यो लोक लक्षण कारकः।
विषम स्थान संभूतां पीड़ां दहतु मे रवि।।
इस मंत्र से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्याएं दूर होती हैं।
सूर्य पूजा से मिलने वाले लाभ
सूर्य देव की नियमित पूजा से कई तरह के लाभ मिलते हैं। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। मानसिक रूप से व्यक्ति ज्यादा शांत और आत्मविश्वास से भरपूर रहता है। ज्योतिष के अनुसार, कमजोर सूर्य वाले लोगों के लिए यह पूजा विशेष रूप से फायदेमंद है। इससे पिता से संबंध सुधरते हैं, सामाजिक सम्मान बढ़ता है और जीवन में सफलता के नए रास्ते खुलते हैं।
अर्घ्य देने की सही विधि
रविवार की सुबह सूर्योदय के समय स्नान करके साफ कपड़े पहनें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद सूर्य देव की प्रार्थना करें। इस पूजा को नियमित रूप से करने से जीवन की हर बाधा दूर होती है और सकारात्मक परिणाम दिखने लगते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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