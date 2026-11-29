रविवार को सूर्य देव के अलावा भगवान विष्णु, मां दुर्गा और बाबा काल भैरव की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। जानें चारों देवी-देवताओं की पूजा विधि और मंत्र।

हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी ना किसी देवी-देवता की आराधना के लिए विशेष माना गया है। रविवार का दिन मुख्य रूप से ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने की परंपरा है। हालांकि, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार को भगवान विष्णु, माता दुर्गा और बाबा काल भैरव की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन देवी-देवताओं की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हर देवी-देवता की पूजा का अपना अलग महत्व और विधान है। ऐसे में आइए जानते हैं रविवार को इन चारों देवी-देवताओं की पूजा किस तरह करनी चाहिए और कौन से मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है।

सूर्य देव की पूजा से बढ़ता है आत्मविश्वास और तेज रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। उनकी कृपा पाने के लिए रविवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद तांबे के लोटे में साफ जल भरकर उसमें लाल फूल और अक्षत डालें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते सूर्य को धीरे-धीरे जल अर्पित करें। इस दौरान 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद सूर्य देव को प्रणाम करें और सुख-समृद्धि की कामना करें। नियमित सूर्य उपासना को आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और सकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है।

भगवान विष्णु की पूजा से घर में बनी रहती है खुशहाली रविवार को भगवान विष्णु की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है और उनकी पूजा सुख-समृद्धि से जुड़ी मानी जाती है। इस दिन सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, पीले चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु को फल और सात्विक मिठाई का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक उनकी आराधना करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।

मां दुर्गा की आराधना से दूर होते हैं जीवन के संकट माता दुर्गा को शक्ति, साहस और संरक्षण की देवी माना जाता है। रविवार के दिन भी उनकी पूजा करने की परंपरा है। इस दिन सुबह घर के मंदिर में माता रानी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें लाल फूल, सिंदूर, अक्षत, फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। माता की आराधना करते समय 'सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते' मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मां दुर्गा की भक्ति से व्यक्ति को साहस मिलता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है।

बाबा काल भैरव की पूजा से दूर होती हैं बाधाएं भगवान काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उनकी आराधना करने से भय, नकारात्मकता और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कई क्षेत्रीय परंपराओं में रविवार को भी बाबा भैरव की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन उनकी प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और फूल, काले तिल, उड़द तथा नारियल अर्पित करें। इसके बाद 'ॐ कालभैरवाय नमः' मंत्र का जाप करें। श्रद्धालु कालभैरव अष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। कुछ परंपराओं में काले कुत्ते को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान मन में श्रद्धा और संयम बनाए रखें।

रविवार की पूजा करते समय इन बातों का रखें ध्यान रविवार को किसी भी देवी-देवता की पूजा करते समय स्वच्छता और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही पूजा शुरू करें। पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल, फल और अन्य सामग्री स्वच्छ होनी चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जल किसी साफ स्थान पर अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है, जबकि माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। बाबा काल भैरव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाने की परंपरा है। अपनी कुल परंपरा और श्रद्धा के अनुसार पूजा करें। किसी भी पूजा में जल्दबाजी करने के बजाय शांत मन से मंत्रों का जाप और भगवान का स्मरण करें।

रविवार का यह दिन सूर्य देव की ऊर्जा के साथ भगवान विष्णु, मां दुर्गा और बाबा काल भैरव की कृपा से जुड़ने का सुंदर अवसर देता है। यदि आप श्रद्धा, स्वच्छता और शांत मन से इस परंपरा का पालन करते हैं, तो आपके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार हो सकता है।