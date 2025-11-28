Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशि में 3 ग्रह, आने वाले कुछ दिन इन 5 राशियों के लिए मंगलकारी

ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों के संयोग को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जब एक साथ कई ग्रह एक राशि में आ जाते हैं तो इस संयोग से सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। कुछ राशियों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है।

Fri, 28 Nov 2025 10:31 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों के संयोग को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जब एक साथ कई ग्रह एक राशि में आ जाते हैं तो इस संयोग से सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। कुछ राशियों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इस समय सूर्य, मंगल और शुक्र एक ही राशि यानी वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। सूर्य, शुक्र और मंगल के वृश्चिक राशि में रहने से कुछ राशि वालों के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद शुभ रहने वाले हैं। आइए जानते हैं, शुक्र, सूर्य और मंगल की युति से किन राशि वालों को होगा लाभ-

वृषभ राशि- वृश्चिक में बने तीन ग्रहों का योग वृषभ राशि के लिए राहत और तरक्की लेकर आएगा। करियर में नई ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी, रुके काम गति पकड़ेंगे और पैसों के मामले भी बेहतर होंगे। रिश्तों में भी मधुरता बढ़ेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह समय नेतृत्व और सफलता का है। ऑफिस में आपकी क्षमता को सराहा जाएगा, प्रमोशन या बड़े अवसर मिल सकते हैं। किसी शुभ समाचार की संभावना है और मानसिक रूप से भी आप मजबूत व संतुलित महसूस करेंगे।

वृश्चिक राशि- तीनों ग्रह आपकी ही राशि में होने से सबसे अधिक लाभ आपको मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, बड़े निर्णय सही साबित होंगे और धन लाभ के मौके बनेंगे। सम्मान, पहचान और अचानक किसी शुभ घटना के योग भी मजबूत हैं। यह समय हर तरह से अनुकूल रहेगा।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए आने वाले दिन प्रगति से भरे होंगे। काम और यात्राओं में सफलता, पढ़ाई में सुधार और आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। पुराने मतभेद मिटेंगे और रिश्तों में भी सामंजस्य बढ़ेगा।

मकर राशि- मकर राशि वालों भाग्य का खास साथ मिल रहा है। व्यापार में फायदा होगा, नए संपर्क बनेंगे और आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और आर्थिक रूप से भी स्थिति मजबूत होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
