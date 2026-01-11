संक्षेप: Sun Transit Venus Rashifal Makar Sankranti 2026: सूर्य और शुक्र की युति बनने से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होता है। यह योग मान-सम्मान में वृद्धि और आर्थिक लाभ लेकर आता है, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

Sun Transit Venus Rashifal Makar Sankranti 2026: इस साल मकर संक्रांति पर सूर्य और शुक्र की युति बन रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार, मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में सूर्य और शुक्र की युति लगभग तीन सालों के बाद रही है। इससे पहले 2023 में दोनों ग्रहों की युति मकर संक्रांति के दिन बनी थी। सूर्य और शुक्र की युति बनने से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होता है। यह योग मान-सम्मान में वृद्धि और आर्थिक लाभ लेकर आता है। इसलिए इस बार की मकर संक्रांति बेहद खास मानी जा रही है। मकर संक्रांति के दिन शुभ ईग के निर्माण से कुछ राशियों को लाभ व कुछ को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शुक्र की युति से किन राशियों की किस्मत चमक सकती है-

3 साल बाद मकर संक्रांति पर सूर्य, शुक्र गोचर, 14 जनवरी से इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ मेष राशि मेष राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शुक्र की युति लाभकारी साबित हो सकती है।

कार्यक्षेत्र में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है, जो प्रॉफिटेबल भी साबित होगी।

यात्रा पर भी आप जा सकते हैं।

फाइनेंशियल तौर पर प्रॉफिट में रहेंगे।

लाइफ में रोमांस बना रहेगा।

पूजा-पाठ में आपका खूब मन लगेगा।

धनु राशि मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शुक्र की युति धनु राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहने वाली है।

आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा।

सुख-शांति से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा।

अपने लवर के साथ डेट पर भी जा सकते हैं।

इंकम बढ़ाने के लिए आपको नए सोर्स मिल सकते हैं।

नई जॉब मिलने की भी संभावना है।

कन्या राशि कन्या राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शुक्र की युति शुभ मानी जा रही है।

इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

लाइफ में रोमांस और अट्रैक्शन बना रहेगा।

छोटी-मोटी ट्रिप पर भी जाने की संभावना है।

करियर में आपको नए टास्क मिल सकते हैं।

प्रोफेशनली और फाइनेंशली आप स्टेबल रहने वाले हैं।