Sun Transit Venus Rashifal Makar Sankranti 2026: After 3 years bringing tremendous benefits to these zodiacs
3 साल बाद मकर संक्रांति पर सूर्य, शुक्र गोचर, 14 जनवरी से इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

संक्षेप:

Sun Transit Venus Rashifal Makar Sankranti 2026: सूर्य और शुक्र की युति बनने से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होता है। यह योग मान-सम्मान में वृद्धि और आर्थिक लाभ लेकर आता है, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

Jan 11, 2026 05:42 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Sun Transit Venus Rashifal Makar Sankranti 2026: इस साल मकर संक्रांति पर सूर्य और शुक्र की युति बन रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार, मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में सूर्य और शुक्र की युति लगभग तीन सालों के बाद रही है। इससे पहले 2023 में दोनों ग्रहों की युति मकर संक्रांति के दिन बनी थी। सूर्य और शुक्र की युति बनने से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होता है। यह योग मान-सम्मान में वृद्धि और आर्थिक लाभ लेकर आता है। इसलिए इस बार की मकर संक्रांति बेहद खास मानी जा रही है। मकर संक्रांति के दिन शुभ ईग के निर्माण से कुछ राशियों को लाभ व कुछ को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शुक्र की युति से किन राशियों की किस्मत चमक सकती है-

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शुक्र की युति लाभकारी साबित हो सकती है।

कार्यक्षेत्र में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है, जो प्रॉफिटेबल भी साबित होगी।

यात्रा पर भी आप जा सकते हैं।

फाइनेंशियल तौर पर प्रॉफिट में रहेंगे।

लाइफ में रोमांस बना रहेगा।

पूजा-पाठ में आपका खूब मन लगेगा।

धनु राशि

मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शुक्र की युति धनु राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहने वाली है।

आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा।

सुख-शांति से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा।

अपने लवर के साथ डेट पर भी जा सकते हैं।

इंकम बढ़ाने के लिए आपको नए सोर्स मिल सकते हैं।

नई जॉब मिलने की भी संभावना है।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शुक्र की युति शुभ मानी जा रही है।

इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

लाइफ में रोमांस और अट्रैक्शन बना रहेगा।

छोटी-मोटी ट्रिप पर भी जाने की संभावना है।

करियर में आपको नए टास्क मिल सकते हैं।

प्रोफेशनली और फाइनेंशली आप स्टेबल रहने वाले हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
