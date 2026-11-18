2026 में सूर्य ने 11वीं बार बदली राशि, अगले 28 दिन 4 राशियों को देंगे लाभ
Surya Transit Rashifal 2026 : सूर्य ने साल 2026 में 11वीं बार राशि बदली है। वृश्चिक राशि में आने के साथ ही वो 4 राशियों को लाभ देने वाले हैं।
बीते 16 नवंबर को सूर्य ने मंगल की वृश्चिक राशि में एंट्री ली है। इस राशि में 16 दिसंबर तक सूर्य गोचर करने वाले हैं। 2026 में ऐसा 11वीं बार हो रहा है कि सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है। इससे पहले सूर्य 10 बार राशि बदल चुके हैं और राशि परिवर्तन का ये सिलसिला इस साल 14 जनवरी से मकर राशि में प्रवेश होने के साथ ही शुरू हुआ है। अब सूर्य वृश्चिक राशि में हैं और अगले 28 दिन तक 4 राशियों को खूब लाभ देने वाले हैं। तो चलिए पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से जानते हैं कि आखिर ये राशियां कौन सी हैं? साथ में जानें इस गोचर के दौरान किन उपायों के जरिए सूर्य की स्थिति को अपने लिए और भी मजबूत बनाया जा सकता है?
सूर्य गोचर से इन 4 राशियों को मिलेगा खूब लाभ-
मिथुन राशि पर सूर्य गोचर का असर कैसा होगा?
मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर लाभप्रद होगा। स्टूडेंट्स को एग्जाम में सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा लोग बस इस बात का ध्यान रखें कि हड़बड़ी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। व्यापार वर्ग के लोग लाभ पाएंगे। इस दौरान पैसों का लेनदेन करना शुभ नहीं होगा। घर-परिवार में माहौल अच्छा रहने वाला है। पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर किसी भी नेगेटिव बात से खुद को प्रभावित ना होने दें।
सिंह राशि पर सूर्य गोचर का असर कैसा होगा?
सिंह राशि के स्वामी ग्रह खुद सूर्य हैं। इस गोचर से सिंह राशि वालों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ रही दिक्कतें दूर होती दिखेंगी। घर-परिवार में थोड़ा समय देने की कोशिश करें। ऑफिस में सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। जो भी मेहनत की गई है उसका रिजल्ट अब मिलना शुरू होगा। बस अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें।
वृश्चिक राशि पर सूर्य गोचर का असर कैसा होगा?
इसी राशि में सूर्य का गोचर हुआ है तो ऐसे में लाभ जरूर मिलेगा। काम करने की क्षमता को बल मिलेगा। जो भी काम अटके रहे हैं उन्हें रफ्तार मिल सकती है। करियर के लिहाज से भी आने वाला समय सपोर्ट करने वाला है। लंबे समय से कोई प्रमोशन अटक रहा था तो अब उसमें सफलता मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लोगों को लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। हेल्थ भी सही रहने वाली है। बस अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है।
कुंभ राशि पर सूर्य गोचर का असर कैसा होगा?
पंडित जी के अनुसार कुंभ राशि के दसवें भाव में ये गोचर हुआ है। ऐसे में अगले 28 दिन इस राशि को लाभ मिलना तय है। इस दौरान कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वहीं स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम काफी फेवरेवल रहने वाला है। इस दौरान साझादारी वाले काम में खूब लाभ मिल सकता है। बस कोशिश करें कि रिश्तों को पूरा समय दे पाएं। इस दौरान ईगो से बचना जरूरी है।
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सूर्य गोचर के दौरान करें ये आसान उपाय
अगर आप इस गोचर के दौरान सूर्य की स्थिति को अपने लिए मजबूत करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है। अगले 28 दिन के लिए रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। इसके अलावा आप रविवार के दिन गुड़ या फिर गेहूं का दान कर सकते हैं। अगर आपके लिए संभव हो पाए तो रोजाना ॐ सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। अपने पिता और बड़ों का सम्मान करें। इन उपायों से कुंडली में सूर्य की स्थिति काफी हद तक मजबूत होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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